Telefon der Polizei im HSK gestört – die 110 funktioniert

Die Polizei im HSK ist am Freitag vorübergehend nur eingeschränkt erreichbar. In vielen Liegenschaften der Behörde liege eine Störung der Telefonanlage vor, so die HSK-Polizei in einer Mitteilung per Twitter. Wichtig: die Notrufnummer 110 funktioniert.

!Wie lange diese andauern können wir nicht sagen“, so die Polizei. An der Behebung des Fehlers werde gearbeitet. Noch sei unklar, weshalb es zu dem Ausfall komme.