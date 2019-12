Tanzwerkstatt Olsberg zaubert „Weihnachts-Kreuzfahrt“ herbei

1 / 20

Weihnachtskreuzfahrt der Tanzwerkstatt Olsberg

Insgesamt 115 Akteure der Tanzwerkstatt Olsberg unter Leitung von Davina Sauer-Wundling boten im voll besetzten Saal des Kolpinghauses Brilon am Samstag eine mitreißende Tanz- und Gesangsshow und das in zwei Vorstellungen. Umrahmt von der Geschichte eines Mädchens, das auf Weihnachtskreuzfahrt geht, ging es um Wünsche, Träume, Wunschzettel und das Gefühl, Weihnachten „auf See“ zu verbringen, inclusive Wellness, Heimweh und verschiedene Häfen. Eine abwechslungsreiche Berg- und Talfahrt der Gefühle und eine wunderbare Einstimmung in den Advent.

Foto: Tanzwerkstatt