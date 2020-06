Täter mit Messer rauben in Kassel Mann (25) aus HSK iPhone X

Drei Unbekannterauben rauben in Kassel einen Mann (25) aus dem HSK aus. Sie drohen mit Messer und rauben sein Handy im Wert von 500 Euro.

Kassel/Hochsauerlandkreis. In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde ein 25-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis in der Erzbergerstraße in Kassel das Opfer eines Raubüberfalls. Drei bislang unbekannte Täter sollen ihn dort zunächst nach einer Zigarette gefragt, einer anschließend mit einem Messer gedroht und sein Handy gefordert haben, so das Opfer später gegenüber der Polizei.

Weißes iPhone X im Wert von ca. 500 Euro gestohlen

Nachdem er sein weißes iPhone X im Wert von ca. 500 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete das Trio mit der Beute. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der 25-Jährige in der Nacht bei seiner Vernehmung gegenüber Beamten des Kriminaldauerdienstes zu Protokoll gab, ereignete sich die Tat um 0:10 Uhr auf dem Gehweg der Erzbergerstraße, zwischen Wolfhager Straße und Schillerstraße, in Höhe der Hausnummer 47. Dort sollen ihn die drei Männer angesprochen und ihm schließlich das Handy geraubt haben. Anschließend sei das Trio in Richtung Schillerstraße geflüchtet, in die sie nach rechts Richtung Rothenditmolder Straße abbogen. Der 25-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Derzeit liegt folgende Täterbeschreibung vor

Täter 1: ca. 1,80 m groß- südländisches Erscheinungsbild- Vollbart- schwarze Haare, an den Seiten kurz, oben länger- schwarzer Kapuzenpullover- blaue Jeans

Täter 2: ca. 1,60 m groß- südländisches Erscheinungsbild- Haare in gleicher kurzer Länge- schwarz-roter PulloverTäter 3:- ca. 1,80 m groß- südländisches Erscheinungsbild- dunkel gekleidet