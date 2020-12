Täter brechen in Siedlinghausen vier Fahrzeuge auf

Siedlinghausen. Gleich vier Fahrzeuge haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in Siedlinghausen aufgebrochen.

Vier aufgebrochene Fahrzeuge wurden der Polizei in Winterberg am Montag gemeldet. Die Täter schlugen in Siedlinghausen zu. In drei Fällen hatten sie es auf das Werkzeug aus Firmentransportern abgesehen. Auf der Von-Fürstenberg-Straße und auf der Briloner Straße schnitten die Täter auf professionelle Art und Weise das Türschloss der Firmentransporter auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Werkzeugmaschinen.

Täter wurden gestört

An der Goethestraße wurden die Täter möglicherweise gestört. Auch hier beschädigten sie das Türschloss von einem Firmenfahrzeug. Allerdings ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ohne den Laderaum zu betreten, flüchteten sie vom Tatort. Auf der Sorpestraße öffneten sie auf unbekannte Weise einen Pkw. Aus diesem entwendeten sie zwei Brillen und einen Datenträgern. Die Tatzeit der vier Fahrzeugaufbrüche liegt vermutlich in der Nacht zum Montag. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 -90 200 entgegen.