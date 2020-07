Ein Rettungshubschrauber flog den Mann von Winterberg auch in eine Klinik.

Winterberg. Bei einem schweren Unfall im Bikepark Winterberg ist ein 26 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Das sagt die Polizei zu dem Unglück.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr im Bikepark in Winterberg am Kapper Rundweg. Nach dem Überfahren eines Hügels kam ein 26-jähriger Mann aus Kassel zu Fall.

Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.