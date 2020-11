Altkreis. Der letzte Winter war keiner. Das zeigt die Streusalz-Bilanz. Aber die Räumdienste sind gewappnet. In Brilon müssen 350 km Straße geräumt werden.

Der Winter im Hochsauerland hat im vergangenen Jahr seinen Namen nicht verdient. Das zeigt sich nicht zuletzt auch am Streusalz-Verbrauch auf den öffentlichen Straßen. Im Vergleich zum besonders strengen Winter 2009/2010 wurde 2019/2020 teilweise nur ein Drittel oder die Hälfte der Menge aufgebracht. Wie der Winter in diesem Jahr ausfällt? „Das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand wirklich seriös prognostizieren“, gesteht WP-Experte Julian Pape, der zweimal wöchentlich das Wetter für den Altkreis Brilon in der WP vorhersagt. Den städtischen Bauhöfen und den anderen Räumdiensten hilft das wenig. Sie müssen vom „Ernstfall“ ausgehen und Salz bunkern. Und das tun sie.

Aber wer ist eigentlich für welche Strecken zuständig? „Den Winterdienst auf Bundes- und Landesstraßen erledigt Straßen.NRW. Auf den Gemeindestraßen ist der Unterhaltungsdienst der Kommunen zuständig. In Einzelfällen wird eine Ortsdurchfahrt im Zuge einer Bundes- oder Landesstraße auch durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde geräumt“, erklärt Oscar Santos, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift.

9000 Tonnen Salz wiegen so viel wie 47 Blauwale

In der Wintersaison 2009/2010 wurden allein im Hochsauerlandkreis 8.990 Tonnen Salz eingesetzt, um die Straßen auch bei Eis und Schnee befahrbar zu halten. Das ist eine ganz schöne Menge: 47 Blauwale würden - wenn es einem denn gelänge - dieselbe Gewichtsmenge auf die Waage bringen. Aber wer will schon mit Blauwalen gegen Glatteis kämpfen...

Im vergangenen Winter (2019/2020) waren es hingegen „nur“ 4.435 Tonnen Salz. Aktuell sind auf den Straßenmeistereien Arnsberg, Meschede, Brilon und Winterberg bereits 5.040 Tonnen Salz eingelagert.

Bandbreiten des Winters Winter 2009/2010 : Geschlossene Schneedecke am Kahlen Asten (Maximum 1,12 Meter) von Dezember bis Mitte März. Durchschnitts-Temperatur im Januar null Grad, Werte von bis zu minus 20 Grad im Dezember. Winter 2019/2020: Nur sechs Tage geschlossene Schneedecke von gerade einmal 20 Zentimetern, Tiefsttemperatur an nur ganz wenigen Tagen minus 4,5 Grad, in den Tälern nur zwei bis drei Schneetage.

In städtischen Haushalt Brilon taucht der Posten Winterdienst z.B mit jährlich 526.000 Euro auf; in Medebach sind es 150.000 Euro.

Der Winterdienst im Sauerland ist für den Winter gerüstet. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW / WP Brilon

Die Mitarbeiter der Räumdienste kennen das Sauerland wie ihre Westentasche und wissen, wo es besonders brenzlig werden kann: „Es sind häufig die landschaftlich schönen Streckenabschnitte durch Wälder, wo mit Glätte auf der Fahrbahn zu rechnen ist. Jedoch gibt es keine Orte, Brücken oder Straßen, die unseren Räumdienst vor besondere Herausforderungen stellen“, sagt Oscar Santos. Einzelne Bereiche, wie zum Beispiel die B7 „Rösenbecker Höhe“ in Brilon oder die „Winterberger Höhendörfer“ (Neuastenberg, Langewiese, Hoheleye) entlang der Bundesstraße 236 erfordern jedoch in den Wintermonaten eine besondere Aufmerksamkeit. Allein Straßen.NRW rückt dem Winter im HSK mit 35 Fahrzeugen und 78 Personen zu Leibe.

Keine wirklichen Alternativen

Wirkungsvolle Alternativen zum Streusalz - und das betonen alle Kommunen unisono - gibt es eigentlich kaum. Santos: „Seit einigen Jahren wird das Salz während des Streuvorganges mit Salzsole befeuchtet. Damit vermeidet man Wehverluste während des Streueinsatzes und danach.“ Die wesentlichen Vorteile der Feuchtsalzstreuung seien eine schnellere und länger anhaltende Tauwirkung, eine homogene Salzverteilung sowie ein geringerer Salzverbrauch und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Den Vorteilen steht lediglich ein zusätzlicher Verbrauch von Salzsole gegenüber. Im vergangenen Winter (2019/2020) waren es für die Straßenmeistereien Arnsberg, Meschede, Brilon und Winterberg insgesamt zusätzlich 1.476 Tonnen, Das waren noch gleich wie viele Wale?