Die Straßen insbesondere im Osten des Hochsauerlandkreises seinen zum Teil Spiegelglatt, so die Polizei am Freitagabend. Drei Unfälle zählte die Polizei bis zum Abend in Brilon und Winterberg. Auf vielen Strecken – insbesondere an Steigungen – kommen Lastwagen nicht weiter. Zeitweise gab es auch einen Stau auf der Altenbürener Straße.

Die Streudienste sind im Dauereinsatz und bekämpfen Glatteis und Schnee.

Polizei auf Twitter: Vorsichtig fahren

Die Polizei bittet die Autofahrer vorsichtig zu fahren. „Aufgrund von Glätte haben sich mehrere Unfälle mit Sachschaden ereignet. Fahren Sie besonders vorsichtig und witterungsangepasst.hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem altkreis brilonDie Streudienste sind im Einsatz“, schrieb die Kreispolizeibehörde auf ihrem Twitteraccount.

Der Deutsche Wetterdienst gab Warnungen heraus: Es muss oberhalb 200 Meter mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden, hieß es. Für den Hochsauerlandkreis wurde vor Schnee und Glatteis gewarnt.