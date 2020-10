Straße gesperrt nach Unfall mit Autofahrer aus Olsberg

Ein Mann aus Olsberg war an einem Unfall in Warstein beteiligt.

Olsberg/Warstein. Ein Autofahrer (21) aus Olsberg ist in einen Unfall in Warstein verwickelt worden. Eine Autofahrerin wurde verletzt. Das sagt die Polizei:

Die B55 in Warstein ist am Montagnachmittag für rund 30 Minuten wegen eines Verkehrsunfall gesperrt worden. An dem Unfall beteiligt war ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Olsberg.

Laut Angaben der Polizei befuhr zum Zeitpunkt des Unfalls eine 26-jährige Warsteinerin mit ihrem Wagen die B55 in Richtung Meschede. Der vor ihr fahrende Autofahrer aus Olsberg musste verkehrsbedingt anhalten, was die hinter ihm fahrende Autofahrerin zu spät bemerkte und dem Olsberger mit ihrem Wagen auffuhr.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Durch den Aufprall wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.