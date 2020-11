Ein 45-Jähriger Mann dringt nachts in eine Wohnung ein, duscht sich und zieht die Kleidung des Wohnungsinhabers an - und das alles, während die Bewohner schlafen. Unter anderem wegen dieser Tat musste sich der Mann, der zuletzt im Raum Marsberg gelebt hatte, vor dem Landgericht Arnsberg verantworten. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Körperverletzung in Marsberg: Freispruch

Vor Gericht ging es um eine ganze Reihe von Tatvorwürfen: Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Nicht alle bestätigten sich vor Gericht. Freigesprochen wurde der Angeklagte mit Blick auf eine Körperverletzung, die er Anfang dieses Jahres in Marsberg begangenen haben sollte. Vorgeworfen wurde dem 45-Jährigen, dass er einen 15-Jährigen auf offener Straße gezielt und ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der junge Mann war als Zeuge vor Gericht geladen, hatte aber mit Blick auf den Angeklagten gesagt: „Der war es nicht.“ Deshalb gab es in diesem Punkt einen Freispruch.

Polizisten übel beschimpft

Als erwiesen sah das Gericht jedoch einige weitere Delikte an. In einem Fall ging es um den Diebstahl einer Packung Zigaretten in einer Bäckerei in einem Marsberger Ortsteil, in einem weiteren um den Diebstahl von Kümmerlingen in einem Supermarkt in Meschede. Für diese Taten wurde der 45-jährige nun ebenso verurteilt, wie für das, was sich bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz zugetragen haben soll. Eine 25-jährige Polizistin hatte vor Gericht berichtet, dass üble Beleidigungen wie „ihr Nazischweine“, „ihr faschistischen Schweine“ , „Schlampe, „Fotze“ und ähnliches gefallen seien und der Mann mehrfach in Richtung Polizeibeamte gespuckt habe. Im Gewahrsam soll er dann noch gedroht haben: „Ich töte euch.“ In das Urteil eingeflossen ist auch der Einbruch in eine Wohnung in Bad Fredeburg, in der der Mann geduscht hatte.

Das Urteil

Ein Jahr auf Bewährung - so lautete schließlich das Urteil der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Arnsberg.

Wie die Pressestelle des Gerichts auf Anfrage mitteilte, ist das Urteil gegen den bereits vorbestraften Angeklagten mittlerweile rechtskräftig. Im Rahmen der Bewährungsauflagen wurde der Angeklagte, der unter einer Psychose leidet, einem Bewährungshelfer unterstellt. Als Auflage muss er die ihm verschriebenen Medikamente weiter einnehmen und darf keinen Alkohol oder berauschende Mittel zu sich nehmen. Außerdem muss der vorläufig in einer Psychiatrie untergebrachte Mann so lange in der Klinik verbleiben, bis er eine betreute Wohneinrichtung für sich gefunden hat. Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre.