Steigerung

Der Zweirad-Industrie-Verband geht davon aus, dass der Umsatz mit Fahrrädern, E-Bikes, Komponenten und Zubehör in diesem Jahr signifikant gestiegen ist. Die Produktion von Fahrrädern und E-Bikes in Deutschland ging leicht zurück. In den ersten sechs Monaten wurden 1,39 Mio. Fahrzeuge produziert. Dies entspricht einem Rückgang von -1,1 Prozent.

Während der Absatz mit Fahrrädern, bis auf wenige Ausnahmen, seit Jahren einen leichten Rückgang zu verzeichnen hat, errechnete der Zweirad-Industrie-Verband im ersten Halbjahr 2020 ein Absatzplus von rund 6,1 Prozent auf 2,1 Mio. Stück.

Die Kategorie E-Bike/Pedelec konnte erneut zweistellig wachsen und beläuft sich auf geschätzte 1,1 Mio. Einheiten. Das entspräche einem Zuwachs von rund 15,8 Prozent.