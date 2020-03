stayhome: Wie das Briloner LokQuiz doch stattfinden kann

Brilon. Das LokQuiz in Brilon wird wegen der Corona-Krise nicht stattfinden wie üblich - gequizt wird jetzt bei YouTube. So kann man teilnehmen.

Corona macht erfinderisch: Michael Ester und Stefan Scharfenbaum, die beiden Freunde, die seit acht Jahren monatlich zum LokQuiz in Brilon einladen, lassen sich das Fragen stellen nicht verbieten und weichen einfach aus -- ins Internet. Die beiden Briloner erklären, wie die Teilnahme funktioniert und was noch geplant ist.

Ein KneipenQuiz ohne Kneipe, wie soll ich mir das vorstellen?

Stefan Scharfenbaum: Das Ganze war für uns auch erst schwierig vorstellbar. Gerade das Raten in lustiger Runde mit den einzelnen Reaktionen der Mitspieler ist immer ein Highlight beim LokQuiz. Wie soll man nun ein Quiz ohne den direkten Kontakt zum Mitspieler machen?

Michael Ester: Das ist schon eine technische Herausforderung komplett online über das Internet ohne Schnitt zu senden und alles in bekannter Qualität.

Was genau meint ihr mit „bekannter Qualität“?

Stefan Scharfenbaum: Die Folien, die Filme und die Moderation werden genauso sein, wie unsere Gäste es gewöhnt sind.

Michael Ester: Das war uns besonders wichtig. Wir haben seit acht Jahren ein Konzept und das ziehen wir auch durch.

Aber ein kleine Änderung wird es doch geben: Ein Aktionspiel am Ende wie bisher ist ja nicht möglich, oder?

Michael Ester: Stimmt fast... Tatsächlich haben wir über das Aktionsspiel am längsten gegrübelt. Aber das LokQuiz wäre nicht das LokQuiz ohne das Spiel am Ende der letzten Raterunde. Und auch dazu haben wir eine Lösung gefunden.

Stefan Scharfenbaum: Wir werden allerdings nur über zwei Runden mit je zehn Fragen spielen und nicht über drei Runden. Für den Anfang denken wir, dass eine Gesamtdauer von knapp einer Stunde reichen sollte. Luft nach oben haben wir dann immer noch.

Aus welchen Bereichen kommen Eure Fragen?

Stefan Scharfenbaum: Auch da bleiben wir bei dem Altbewährten. Themen zu Fernsehsendungen, Erdkunde und Tieren gehören genauso dazu, wie auch regionale Fragen oder Märchen.

Märchen? Ist das Quiz also auch für Kinder geeignet?

Michael Ester: Das eher weniger. Man muss schon Allgemeinwissen haben. Wir denken, dass eine Teilnahme ab 15 Jahre aufwärts Sinn macht.

Welche Regeln gibt es nun beim digitalen Mitraten und was brauche ich dazu?

Michael Ester: Die Quizteilnehmer können als Familie oder als einzelne Person mitspielen. Dazu benötigt man einen internetfähigen PC, Smartphone, Laptop oder Tablet und ein Handy mit WhatsApp.

Stefan Scharfenbaum: Am kommenden Donnerstag startet das Spiel um 20 Uhr auf www.youtube.com/lokquiz unter dem Punkt: Wohnzimmer Special. Dort findet man auch eine Handnyummer, die man bei WhatsApp als neuen Kontakt anlegt. Dann geht man auf Nachricht erstellen und gibt seinen Teamnamen ein. In der nächsten Spalte gibt man die Nummer der Frage ein und die Lösung. Zum Beispiel: 1: B, 2: A, 3: 120 Meter hoch -- je nachdem um was es geht. Nach den ersten zehn Fragen schickt man dann seine Antworten am Block an die gespeicherte Nummer. Direkt im Anschluss gibt es von uns die richtigen Antworten.

Das heißt, ich kann sofort sehen, ob meine Antworten richtig oder falsch sind?

Stefan Scharfenbaum: Genau. Für die Beantwortung der Frage hat jeder Spieler eine halbe Minute Zeit. Wer in der Zeit die richtige Antwort googeln möchte kann das tun, betrügt sich aber am Ende ja nur selber damit.

Michael Ester: Das Quiz ist als Unterhaltung gedacht, nicht um irgendwelche Preise abzuräumen. Dazu fehlen uns auch die Mittel.

Das heißt, ihr hab keinerlei Sponsoren? Warum macht ihr das?

Stefan Scharfenbaum: Hauptsächlich machen wir das, weil wir selber irrsinnigen Spass bei der Sache haben. Insgesamt haben wir schon über 120 Quizabende veranstaltet. Das lassen wir uns jetzt auch nicht nehmen.

Michael Ester: Für die technische Umsetzung mussten wir einige Geräte anschaffen. Wer uns unterstützen möchte, kann dieses per PayPal tun. Informationen dazu gibt es auch bei YouTube.com/lokquiz.

Wir hoffen, dass wir bald wieder im Forsthaus Waldsee am Freibad unsere Abende veranstalten können. Bis dahin werden wir aber die Zeit überbrücken, um etwas die Langeweile aus den Wohnzimmern zu vertreiben.