Hochsauerlandkreis. Die Tiefdruckwetterlage mit immer neuen Niederschlägen lässt das Sauerland nicht los. Nach einem teils verschneiten Freitag beruhigt sich das Wetter am Samstag nur kurz. Schon Sonntag zieht neuer Regen im Hochsauerlandkreis heran.

Danach bleibt es zum Wochenstart nasskalt – und die Sturmgefahr steigt in den Tagen darauf wieder an.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Rund 350 Liter Niederschlag auf jeden Quadratmeter sind in diesem Jahr bereits rund um den Kahlen Asten gefallen. Nur wenige Tage seit Ende Januar waren frei von Regen und Schnee, zudem zeigte sich die Sonne nur etwa halb so lange wie üblich. Was für den Menschen erstmal keine erfreulichen Zahlen sind erweist sich für unsere Natur als durchweg positiv.

So hat sich der Wassermangel in tieferen Bodenschichten, hervorgerufen durch die trockenen Sommer 2018 und 2019, nun zumindest zum Teil wieder ausgeglichen. Weitere Niederschläge in den kommenden Tagen dürften diesen Trend weiter fortsetzen. Ein Teil dieser Niederschläge fällt am Freitag überwiegend als Schnee, bis in die Nacht sind rund 10 cm Neuschnee möglich. Am Samstag fallen noch letzte Flocken, dann beruhigt sich die Lage und auch die Sonne zeigt sich mal. Ähnlich startet auch der Sonntag, bereits ab den Mittagsstunden zieht es sich aber erneut zu und ein Tiefdruckgebiet bringt neuen Regen. Selbst auf dem Kahlen Asten mischen sich nur noch wenige Flocken darunter. Auch die neue Woche startet mit vielen Wolken und zeitweise regnet es.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Noch etwas deutlicher als auf dem Kahlen Asten zeigt sich der Niederschlagsreichtum der letzten Woche an unserer Wetterstation an der Brauerei in Marsberg-Westheim.

Hier in der zusammen mit der Medebacher Bucht trockensten Region des Sauerlandes sind seit 1. Januar bereits 250 Liter pro Quadratmeter gefallen.

Wetterexperte für das Sauerland: Julian Pape. Foto: Privat / WP

Dies sind fast 80 % mehr als zu erwarten gewesen wäre. Die Folge sind randvolle Flüsse und z.B. auch ein Diemelsee, welcher bereits zum wiederholten Mal in diesem Jahr Wasser „übergelaufen“ ist. Die kommenden Tage bleiben auch nahe der hessischen Grenze von nassem Tiefdruckwetter geprägt. Freitag fallen dazu nicht nur Tropfen, im Laufe des Vormittages kann es bis in die Täler nochmals einige Schneeschauer geben. Wirklich liegen bleiben wird dieser Schnee aber nur ab rund 500 m Höhe. Hier startet der Samstag mit einer verschneiten Landschaft durchaus nochmals spätwinterlich, im Tagesverlauf gesellt sich dazu auch noch die Sonne. Diese zeigt sich am Sonntagmorgen noch für einige Minuten, schon ab den Mittagsstunden kommt neuer Regen auf, welcher letztendlich auch den Start in die neue Wetterwoche prägt.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Wo wir das Thema Niederschläge bereits angesprochen hatten, auch in Brilon und Olsberg lassen sich die 240 bzw. 230 Liter pro Quadratmeter durchaus sehen.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel und zum eigentlich trockeneren Marsberg sind die Abweichungen hier aber nicht ganz so deutlich. Der heutige Freitag wird auf der Briloner Hochfläche und entlang der Ruhr weniger vom Regen, vielmehr aber vom Schnee geprägt sein. Gerade in den etwas höher gelegenen Orten kann sich zum Nachmittag und Abend sogar nochmal eine dünne Schneedecke bilden. Unten im Ruhrtal wird bis auf einige Flocken aber wahrscheinlich kaum etwas ankommen. Am Samstag dürfen wir dann die lange vermisste Sonne wieder mal begrüßen. Neben einigen Wolkenfeldern zeigt sie sich zumindest zeitweise und es bleibt überall trocken. Nach einer recht kalten Nacht zum Sonntag bringt auch der 2. Tag des Wochenendes zunächst einige freundliche Phasen. Ab Mittag zieht dann erneut Regen auf, welcher dann den Nachmittag bestimmt. Am Montag ist es rund um Brilon und Olsberg recht mild, es bleibt aber meist grau und oft auch nass.

Der Trend: Ein Hochdruckgebiet, welches uns die ersten sonnigen und milden Tage des Jahres bringen könnte, ist weit und breit nicht in Sicht. Bis zum Ende der kommenden Woche bringen Tiefs immer wieder Regen. Auch ein neuer Sturm ist möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de