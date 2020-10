Die Corona-Fallzahlen im HSK sind über das Wochenende stark gestiegen. Es gibt am Montag 33 Infizierte mehr als am Freitag. Insgesamt sind 98 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis liegt nun bei 25,87. Zwei von derzeit acht Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, liegen auf Intensivstationen und werden beamtet. Insgesamt wurde für mehr als 500 Personen eine Quarantäne verhängt.

„Die Lage ist diffus“, sagt Kreissprecher Martin Reuther. Ein Corona-Hotspot sei nicht auszumachen. Die neuen Infizierte verteilten sich auf fast Städte und Gemeinden im gesamten Hochsauerlandkreis. Bereits am Freitag geb es HSK-weit keine Kommunen mehr, in der nicht mindestens eine Person nachweislich infiziert war.

Unterschied zur Corona-Lage im Sommer

„Das Fallmanagement kann teilweise nur noch schwer oder überhaupt nicht ermitteln, wo sich ein Patient angesteckt hat“, sagt Reuther. In den Sommermonaten war dies anders. Da seien es größtenteils Reiserückkehrer gewesen, die das Virus mitgebracht hätten. Die Rückverfolgung bis zum Ursprung einer gemeldeten Infektion war zum Großteil möglich.

Ob und wann der HSK die Schwellenwerte von 35 oder 50 bei der 7-Tage-Inzidenz reißen werden, sei nicht vorhersehbar, so Reuther. Dass die 7-Tage-Inzidenz jetzt von 10,4 auf 25,87 hochgeschnellt sei, liege aber an einem Übermittlungsfehler in der vergangenen Woche. Das heißt: Am lag lag die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis schon bereits über dem damals angegebenen Wert.

Föderalismus in der Corona-Krise

Sicher sei aber, so Reuther: Wenn der HSK einen der Schwellenwerte bei der 7-Tage-Inzidenz überschreite greife die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW mit allen automatischen Einschränkungen – und zwar kreisweit.

Es sei in diesem Fall nicht von Bedeutung, wo eventuell ein Hotspot entstanden sei – das heißt: Würde in Sundern die Zahl der Infizierten stark ansteigen, müssten auch im 75 Kilometer entfernten Hallenberg Einschränkungen in Kraft treten. Würde indes der Landkreis Waldeck-Frankenberg zum Risikogebiet erklärt, hätte das für das 18 Kilometer entferne Hallenberg keine Konsequenzen. „Das ist eine Konsequenz aus dem Föderalismus“, sagt Kreissprecher Reuther.