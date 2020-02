Städte im HSK müssen Wahlbezirke teilweise neu einteilen

Ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW aus dem Dezember sorgt in den Kommunen derzeit für zusätzliche Verwaltungsarbeit. Es geht um die Einteilung der Wahlbezirke vor der Kommunalwahl im September.

Die Richter haben festgelegt, dass die tatsächliche Einwohnerzahl nicht mehr so stark wie bisher von der Durchschnitts-Einwohnerzahl pro Wahlbezirk abweichen darf: statt 25 nur noch um 15 Prozent. Das hat in etlichen Kommunen Auswirkungen auf die Einteilung der Wahlbezirke.

Auch in Winterberg, Medebach und Hallenberg beschäftigt das Thema derzeit Verwaltungen und die Wahlausschüsse.

Viele Ehrenamtliche gefragt

In der größten Südkreis-Kommune, Winterberg, weichen neun der 16 Wahlbezirke von den Vorgaben ab. Davon liegen vier über und fünf unter den neuen Richtwerten. An ein neues Wahllokal gewöhnen müsse sich voraussichtlich trotzdem niemand, erklärt Ludger Kruse, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, auf Anfrage. Die Kommune werde wie bisher die Option nutzen, Wahlbezirke in Stimmbezirke zu unterteilen, um den Wählern Wege zu ersparen. „Dazu brauchen wir natürlich wieder viele ehrenamtliche Wahlhelfer in den Wahllokalen. Aber das hat bisher geklappt, dann klappt es sicher auch diesmal“, zeigte sich Kruse sicher.

Für Medebach sind die Veränderungen geringfügiger. Nur in einem einzigen Wahlbezirk, nämlich Küstelberg/Deifeld, wird die 15-Prozent-Grenze nicht eingehalten. Dort fehlen zur Erreichung der Untergrenze genau acht Einwohner bzw. 14 Wahlberechtigte. Das wird voraussichtlich zur Folge haben, dass einige Einwohner der Kernstadt, die in Richtung Küstelberg wohnen, ihre Stimme nicht mehr im Wahllokal in Medebach, sondern in Küstelberg abgeben. Das werde aber nicht viele Wähler betreffen – und für die, denen der etwas weitere Weg umständlich sei „gibt es ja auch die Möglichkeit der Briefwahl“, so Wahlleiter Martin Wasmuth.

Aus dem Raster gefallen

Auch in Hallenberg fallen einige Wahlbezirke aus dem neuen Raster – vier, wenn nach Einwohnerzahl, drei, wenn nach Wahlberechtigten gemessen wird. So überschreitet Hesborn den Grenzwert deutlich, während Liesen ihn deutlich unterschreitet. Vor allem im Wahlbezirk Liesen-Süd ist deshalb laut Verwaltung eine grundlegende Änderung des Zuschnitts geboten. Denn dieser erreicht den Grenzwert nicht, obwohl ihm bereits vor dem Urteil Randbereiche der Kernstadt zusätzlich zugeordnet wurden. Am zweckmäßigsten erscheine es deshalb, Teile von Hesborn und Liesen als neuen Wahlbezirk zusammenzufassen. Auch in der Kernstadt werden wohl einzelne Straßen neu zugeordnet.

Grundlage der Einteilung in Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2020 ist die Einwohnerzahl (Deutsche und EU-Staatsangehörige), die am Stichtag 30. April 2019 im Melderegister stand. In Winterberg waren das 12.821 Personen, in Medebach 7797 und in Hallenberg 4350.