Stadt Marsberg schreibt auch 2020 schwarze Zahlen

Auch für 2020 hat die Stadt Marsberg wieder einen ausgeglichen Haushalt. Die Steuern bleiben für Bürger und Gewerbetreibenden wie sie sind. Die Gebühren werden angepasst. Der Stadtrat segnete ihn in seiner Sitzung am Freitagabend den Haushalt 2020 mit Haushaltssanierungsplan und Investitionsprogramm bis 2023 einmütig ab. Dem Stellenplan verweigerten sich die beiden Ratsmitglieder der Grünen-Fraktion und ein SPD-Mitglied.

Das Zahlenwerk weicht nur minimal vom Planentwurf ab. Ausgegangen war von einem Überschuss von 18.000 Euro. Tatsächlich aber sind es „nur“ 16.080 Euro. Grund sind u. a. höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (62.000 Euro), höhere Umlagegrundlagen der allgemeinen Kreisumlage (7.250 Euro) und der Jugendamtsgrundlage (13.780 Euro).

Plus von 16.080 Euro für 2020

Dementsprechend haben sich auch leicht die Erträge und Aufwendungen verändert. Den Erträgen von 43,36 Mio. Euro stehen Aufwendungen von 43,35 Mio. Euro entgegen. „Wir haben wieder ein schwarzes positive Ergebnis erzielt, die Vorgaben der Haushaltssicherung sind mehr als erfüllt, und der Weg ist geebnet bis 2023“, gab Bürgermeister Klaus Hülsenbeck den Startschuss für die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden. Im Bereich der Feuerwehrleitung sei eine Unterbesetzung bekannt, so der Bürgermeister weiter. Gemeinsam solle eine Lösung gefunden werden: „Das Ob ist keine Frage, aber das Wie.“

Altkreis Brilon Sitzungsgeld Der Stadtrat hat am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr getagt. Traditionsgemäß wird das Sitzungsgeld einem guten Zweck zugeführt. Diesmal dem Ökumenischen Warenkorb Marsberg. Das Vorschlagsrecht lag bei den Grünen.

Unisono bedankten sich die Fraktionsvorsitzenden bei der Stadtverwaltung und insbesondere der Kämmerei für die gute Zusammenarbeit. Unisono hoben sie ebenfalls „die gute interfraktionelle Zusammenarbeit“ hervor, im Sinne, ein bestmögliches Ziel für die Stadt zu erreichen.

Prompte Umsetzung der Anträge

Peter Prümper, Vorsitzender der CDU-Fraktion, setzt auf weitere gute Zusammenarbeit, wie die prompte Umsetzung der SPD-Anträge auf 100.000 Euro mehr für den Forst oder der Verzicht auf die Nutzungsentgelte der Vereine für städtische Einrichtungen. Allen Unwägbarkeiten und Überraschungen zum Trotz seitens der Vorgaben der übergeordneten Kreis- und Landespolitik. Wie beispielsweise bei der Gewerbesteuer. In 2019 waren 12 Mio. Euro prognostiziert. Tatsächlich kamen 10,1 Mio. Euro. Für 2020 sind 11,2 Mio. Euro vorhergesagt. Prümper: „Daumen drücken, ob es eintrifft.“

Franz-Josef Weiffen, Vorsitzer der Marsberger Bürgergemeinschaft (MBG): „Um so erfreulicher sind unsere Zahlen.“ Ein langjähriger Kassenkredit von 4,5 Mio. Euro ist zurückgezahlt. Die Stadt hat keine Kassenkredite mehr. Das Eigenkapital liegt bei 45,9 Mio. Euro. Das alles nur, so Weiffen, durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. 15, 3 Mio. Euro hat die Stadt von 2012 bis 2018 insgesamt eingespart. Die Kosten für Feuerwehrfahrzeuge und Gerätehäuser bis 2025 von 4,2 Mio. Euro sollten im Auge behalten werden, mahnte er.

Keine Kassenkredite

Die Digitalisierung, Globalisierung und Demografie nannte Eberhard Banneyer, Vorsitzender der CDU-Fraktion, „die großen Herausforderungen der Zukunft“, weltweit wie vor der Haustür. Deshalb sei auch die Investition von 20.000 Euro in den Digitalfunk der Feuerwehr angebracht. Schwerpunkt soll, laut Banneyer, in den nächsten Jahren auf die Bildung gelegt werden, mit Investitionen am Gymnasium und der Sekundarschule. Da die Aula weiterhin Sitzungssaal bleiben werde, „ist es auch richtig, dass sie hergerichtet wird.“ Der Kindergarten in Meerhof wird erweitert, und die drei Grundschulen im Stadtgebiet sollen erhalten bleiben, versprach Banneyer. Das Personal in der Verwaltung in den vergangenen zwei Jahren zurückgefahren zu haben, nannte er „eine falsche Entscheidung“.

Grüne gegen Stellenplan

Die Grünen-Fraktion stimmte gegen den Stellenplan, weil, so deren Sprecher Christian Böttcher, sie die Aufteilung des Bauamtes nicht mittragen würden. Er schlug vor, die Stelle eines Klimaschutzmanagers in der Verwaltung zu schaffen. Dadurch ließen sich auch Einsparungen erzielen.

Im nächsten Jahr stehen Investitionen von insgesamt 5,66 Mio. Euro an. Fördersummen von 4,5 Mio. Euro stehen dem entgegen. Der Investitionskredit liegt bei 1,2 Mio. Euro, davon 680.280 Euro für das Programm „Gute Schule.“ Die Stadtwerke arbeiten auf eigene Rechnung. Deren Investitionskredite liegen bei 29. Mio. Euro.