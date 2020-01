Hochsauerlandkreis/Medebach. Der Verein „Rettet das Huhn“ hat sich zum Ziel gesetzt, Legehennen einen schönen Lebensabend zu schenken. Jetzt werden die Tierschützer auch im Hochsauerlandkreis, im Raum Medebach, aktiv. Dort kooperiert ein Landwirt, der namentlich nicht genannt werden möchte, mit dem Verein. Es handelt sich um 1300 braune und weiße Hühner.

Bislang rund 70.000 Hühner vermittelt

„Für gewöhnlich werden Hennen, wenn ihre Legeleistung nachlässt, nach. ein bis zwei Jahren geschlachtet oder einfach entsorgt“, sagt Andy Fahlke, Sprecher des Vereins „Rettet das Huhn“. Die Tierschützer haben sich zum Ziel gesetzt, ein Teil dieser Tiere zu retten. Dafür werden Privatpersonen gesucht, die Hühner aufnehmen und ihnen ein zu Hause geben. Der Verein habe bislang rund 70.000 Hühner vermittelt.

„Die Tiere haben oft haben oft ein wirklich grausames Leben hinter sich“, sagt Fahlke. „Rettet das Huhn“ sehe seine Rolle in erster Linie aber nicht darin, die Haltung von Legehennen anzuprangern und zu kritisieren. „Natürlich wäre uns es lieber, wenn die Haltungsbedingungen besser wären“, so Fahlke. Der Verein sehe sich aber vielmehr als Kooperationspartner der Landwirte, wenn sie mit der so genannten Ausstallung der Tiere - also dem Austausch der Legehennen - beginnen.

Menschen mit einem guten Herzen erreichen

„Voraussetzung, dass wir wir die Tiere von einem Landwirt bekommen, ist meist, dass wir alle Tiere abnehmen“, sagt Fahlke. Wer ausgediente Legehennen bei sich aufnehmen will, muss einige Bedingungen erfüllen können: Zum Beispiel ein geeignetes Grundstück, ausreichend Platz und finanzielle Mittel, um Futter und anfallende Tierarztkosten zu bezahlen.

„Das Wichtigste ist aber, dass wir Menschen mit einem guten Herzen erreichen wollen, die sich dieser ausgezehrten Tiere annehmen möchten“, sagt Stefanie Laab, erste Vorsitzende des Vereins, die im Jahr 2011 diese Organisation ins Leben gerufen hat.

Alternative für die Tiere ist die Schlachtbank

Die Tiere können noch rund ein bis vier Jahre weiterleben, so Tierschützer Fahlke. „Die Alternative ist, dass sie für 1,49 Euro bei einem Discounter auf der Theke landen oder dass sie einfach entsorgt werden.“

Auf der Internetseite des Vereins findet man die jeweiligen Ansprechpartner für verschiedene Regionen in ganz Deutschland. Wenn man zwei bis 15 Tiere bei sich aufnehmen möchte, klärt man alle weiteren Details mit den Vermittlern. Im Frühjahr stehen Ausstallungen in den Regionen Freiburg, Ulm, im Hochsauerland und Westerwald an. „Es wäre herzzerreißend, wenn wir nicht genügend Plätze für die Hühner finden und infolge dessen viele Tiere geschlachtet werden müssten.“, so Stefanie Laab.