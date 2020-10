Hochsauerlandkreis. Der Oktober präsentierte sich im Sauerland bislang trüb, nass und wolkenreich. Wetterexperte Julian Pape weiß, was am Wochenende zu erwarten ist.

Kurze freundliche Phasen und dichte Wolkenfelder, der ein oder andere Schauer und im allgemeinen noch recht milde Temperaturen. So in etwa präsentiert sich das letzte vollständige Wochenende im Oktober im östlichen Hochsauerlandkreis. Der Wind bleibt dazu lebhaft.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Bei 6,6 Grad liegt aktuell die mittlere Temperatur des Monats an der Wetterstation in Langewiese. Das ist in etwa ein Grad weniger als die ersten zwei Monatsdrittel im langjährigen Durchschnitt aufweisen.

In den vergangenen zwei Tagen ist dieser Mittelwert allerdings ordentlich nach oben gezogen worden, denn am Donnerstagmorgen lagen die tiefsten Temperaturen bei sehr milden 11 Grad und auch Freitag früh ist es nur unwesentlich kühler. Verantwortlich hierfür ist die weiterhin konstant wehende südliche Luftströmung, welche sich auf der Vorderseite eines Tiefdrucksystems auf dem Atlantik aufgebaut hat. So sind auch am Freitag selbst auf dem Kahlen Asten noch einmal zweistellige Werte möglich, zum Samstag kühlt die Luft dann im Allgemeinen etwas ab und die Höchstwerte bleiben in 800 m Höhe einstellig. Dazu sind insgesamt weiterhin recht viele Wolken unterwegs, sie bringen aber nur noch vereinzelt mal einen kurzen Regenschauer. Der freundlichere Tag des Wochenendes wird dann aber der Sonntag sein, es bleibt durchweg trocken und die Sonne setzt sich im Laufe des Tages häufiger in Szene. Dazu wird es ein wenig milder. Die neue Woche startet dann allerdings mit mehr Wolken und auch mit Regen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Bei 13 Grad lin Medebach und bei föhnigen 16 Grad am Diemelsee lagen die Frühwerte am Donnerstagmorgen rund um die hessische Grenze. Der böige Südwestwind hat hier ganze Arbeit geleistet und die ohnehin bereits sehr milde Luft auf der windabgewandten Seite des Rothaargebirges noch ein Stück weiter erwärmt. Mit dieser milden Nacht wurde dann aber auch der Höhepunkt dieser ausgesprochen milden Witterungsphase erreicht, denn nun rücken die Tiefs vom Atlantik wieder Stück für Stück näher und führen ein wenig „normalere“ Luft in unsere Region.

Eine erste Abkühlung haben bereits die kräftigen Schauer des Abends gebracht, welche zumindest einige Teile unserer Region überquert haben. Nachfolgend zeichnen sich der Freitag und auch der m Samstag durch längere trockene Abschnitte aus, nur wenige kurze Schauer sind dann zu erwarten. Neben einigen dichten Wolkenfeldern kann sich die Sonne zumindest hin und wieder mal zeigen, der südwestliche Wind bleibt allerdings frisch mit einigen stürmischen Böen in freien Lagen. Der Sonntag hat dann zumindest das Potential einer der wenigen richtig schönen Tage des Monats werden zu können, auch die Temperaturen steigen dann wieder etwas. Die neue Woche beginnt dann wieder mit etwas Regen.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Zwischen 1,6 und 18,4 Grad schwankten die Temperaturen im bisherigen Monat an der Wetterstation in Brilon, in Olsberg lag die Spannweite etwas größer zwischen 0,3 und 19,7 Grad. Im Allgemeinen sind dies aber recht normale Bereiche für einen Sauerländer Oktober. Aufgrund der geschützten Lage bei Südwestwinden sind die Niederschlagsmengen mit jeweils rund 40 Litern aber noch ausbaubar. Rund um das Wochenende wird sich in diesem Bereich aber nicht allzu viel tun, denn es ziehen auch rund um Brilon und Olsberg nur einzelne Regenschauer durch.

Bei einem bewölkten Himmel mit einigen freundlichen Momenten ist es vor allem Freitag mit bis zu 16 Grad noch ziemlich mild, am Samstag gehen die Höchstwerte um etwa 2-3 Grad zurück. Zum Abend zieht aber dann auch die letzte Feuchtigkeit nach Osten ab und der Sonntag bringt dann einen ganz netten Mix aus längeren sonnigen Phasen und einigen Wolkenfeldern. Bei einem weiterhin spürbaren Wind steigen die Temperaturen ein wenig an und können wieder die 15°C-Marke überwinden. Die neue Woche startet dann mit einem neuen Niederschlagsgebiet, welches sich langsam vom Ruhrgebiet ins Sauerland schiebt. Damit dreht der Wind von Südwest auf West und die Temperaturen gehen zurück.

Der Trend: Richtig golden wird der Oktober an seinen letzten Tagen nicht mehr. Die restlichen Tage der neuen Woche bringen aber auch noch keinen frühen Wintereinbruch mit. Wolken, etwas Sonne und zeitweiser Regen wechseln sich ab.