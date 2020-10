Winterberg. Drei Monate lang will Peter Dünnebacke sammeln, um den Förderverein der Feuerwehr Winterberg zu unterstützen. Das hat er sich dafür ausgedacht.

„Es ist nicht alles selbstverständlich“, sagt Peter Dünnebacke. Feuerwehrleute seien rund um die Uhr für Menschen in Not einsatzbereit, sprängen dafür nachts aus dem Bett oder verließen ihren Arbeitsplatz. Die allermeisten von ihnen, auch alle in Winterberg , arbeiten ehrenamtlich.

Der Winterberger Dünnebacke möchte „seinen“ Löschzug in der Kernstadt deshalb unterstützen und hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Drei Monate lang, seit Mitte September und noch bis Mitte Dezember, soll möglichst viel Geld zusammenkommen.

Dazu hat Dünnebacke selbstgebastelte Spendenhäuschen in Läden und Einrichtungen in der Innenstadt verteilt und stellt sich an einigen Tagen auch selbst mit frischen Reibekuchen oder als Bratwurst-Griller auf den Marktplatz, um die Summe zu vergrößern.

Langjähriger Feuerwehrmann

Fast 40 Jahre lang war der 60-Jährige selbst im Löschzug aktiv, zuletzt im Rang eines Hauptfeuerwehrmanns.

Er leistete unter anderem technische Hilfe nach Unfällen, war Atemschutzgeräteträger und hat sich auch im Bereich Gefahrgut sowie im Umgang mit Bienen, Wespen und Hornissen weitergebildet. Seit 2019 ist er Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung.

Anfang des Jahres wuchs die Idee, „etwas Gutes zu tun“ – auch, aber nicht nur aufgrund seines runden Geburtstags. „Da habe ich gedacht: Warum nicht hier vor Ort was tun?“, sagt der Küchen- und Serviermeister im Ruhestand. Die Feuerwehr verdiene Unterstützung, denn „was da an Aufwand hinter steckt, sehen ja viele Bürger gar nicht“.

Dem Löschzug der Kernstadt ist die Aktion bekannt, wie Pressesprecher Jens Vogelsang auf Nachfrage der WP bestätigte. Das Spendenkonto gehöre allerdings nicht dessen Förderverein, sondern dem Privatmann Dünnebacke, der aber „in jedem Fall als vertrauenswürdig anzusehen“ sei.

Peter Dünnebacke verspricht, es sei lediglich an sein Konto angelehnt, aber die Geldbewegungen in Absprache mit der Volksbank sauber getrennt von seinem Privatvermögen.

Menschen sensibilisieren

Eine Wunschsumme, die er erreichen möchte, hat sich der Winterberger nicht gesetzt. „Ich wünsche mir nur, dass möglichst viele in der Bevölkerung darauf anspringen.“ Ebenso sei es ihm wichtig, die Menschen zu sensibilisieren für das wichtige Ehrenamt.

Das gesammelte Geld solle der Förderverein später nach eigenem Gutdünken einsetzen, zum Beispiel für Ausrüstung, Weiterbildung oder die Jugendfeuerwehr.