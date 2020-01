Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So läuft das Bewerbungsverfahren

Die Entscheidung über eine Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland wird in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gefällt. Bewerbungen werden zunächst an die zuständige Stelle des jeweiligen Bundeslandes geschickt (in NRW das Ministerium für Kultur und Wissenschaft). Jedes Bundesland trifft eine Vorauswahl und kann maximal vier Anträge pro Bewerbungsrunde an die Kultusministerkonferenz weiterleiten. So entsteht eine bundesweite Vorschlagsliste, die an das Expertenkomitee der Deutschen UNESCO-Kommission weitergeleitet wird. Dieses prüft, ob die Bewerbungen den Kriterien entsprechen und empfiehlt, falls ja, ihre Aufnahme ins Verzeichnis. Die Empfehlung muss von der Kultusministerkonferenz und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bestätigt werden.