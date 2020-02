Sturmbilanz So geht es nach dem Sturm „Sabine“ weiter im Hochsauerland

Hochsauerlandkreis. Das Wetter bleibt auch weiterhin gefährlich, obwohl der Wind keine Geschwindigkeit von 120 Km/h hat. Es gibt auch eine Straßensperre.

Stürmische zwei Tage liegen hinter dem Hochsauerlandkreis. Umgeknickte Bäume, Straßensperrungen und nicht begehbare Wälder sind die bisherigen Folgen. Auch der heutige Dienstag bietet eine Menge Wind. Derzeit ist noch eine Straße gesperrt.

Die K47/2 von Assinghausen Richtung Bruchhausen an den Steinen ist derzeit wegen Holzarbeiten gesperrt. „Dort ist viel zu tun und noch ist nicht absehbar, wie lange dort keine Fahrzeuge entlangfahren können“, sagt Fleur Tauber, Pressesprecherin des Hochsauerlandkreises. Voraussichtlich bleibt die Straße noch bis Freitag, den 14. Februar gesperrt, weil Bäume immer wieder drohen auf die Straße zu stürzen. Die Arbeiten müssen außerdem öfter unterbrochen werden, weil der Schutz der Arbeiter durch den Sturm gefährdet wäre, wenn die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden würde.

Starke Böen bleiben im Hochsauerlandkreis

Die Wetterlage beruhigt sich hingegen erst langsam, wie Wetterexperte Julian Pape weiß. „Die vergangene Nacht war nicht mehr so schlimm, wie die beiden vorherigen. Heute erwarten uns vor allem Schauer. Zu denen mischt sich am Nachmittag auch ein böiger Wind, der nochmal 80 bis 90 Stundenkilometer erreichen kann.“

Bäume, die bereits leicht beschädigt sind, drohen auch dann umzukippen. Vorsicht ist also wieder geboten. „Dennoch gibt es nicht wieder so ein Sturmmaximum“, erklärt Pape, „Es kann lokal nochmal zur Sache gehen, aber nicht in der ganzen Region. Morgen wird es dann wieder ruhiger und die Böen nehmen ab.“

Schäden im Briloner Stadtwald geringer als befürchtet

„Wesentlich geringer als befürchtet“ sind nach Angaben von Dr. Gerrit Bub, Leiter des Briloner Forstbetriebes, die Sturmschäden im Stadtwald. Dort habe „Sabine“ eher 5000 als 10.000 Festmeter geworfen. Flächenwürfe habe es nach bisherigen Feststellungen nicht gegeben, am Poppenberg und im Bereich Forstenberg/Borberg seien Nestwürfe vorgekommen. Ansonsten hätten an etlichen Stellen umgestürzte Bäume die Waldwege versperrt. Dr. Bub möchte aber noch nicht Entwarnung für die winterliche Sturmtief-Saison geben. Im vergangenen Jahr sei „Eberhard“ erst am 10. März übers Land gezogen und rund 10.000 Festmeter Stadtwald vernichtet, bei „Friederike“ im Jahr davor waren es sogar rund 55.000 Festmeter.