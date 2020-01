Kirchengesang So feierte der Domchor Paderborn Jahresabschluss in Marsberg

Marsberg. Der Domchor aus Paderborn hinterlässt bei seinem Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit in der Propsteikirche Marsberg einen besten Eindruck.

„Oh, du fröhliche.“ - Was für ein Abschluss der Weihnachtszeit in der Propsteikirche in Marsberg. So voll war sie lange nicht. Alle Sitzplätze im unteren Kirchenraum, die Treppenstufen zur Orgel und die Orgelbühne vermochten den Ansturm der Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gänzlich aufzunehmen, so dass vielen Besuchern nur noch Stehplätze blieben. Die Erwartung des Marsberger Publikums an den Domchor aus Paderborn war offenbar riesengroß – und sie wurde nicht enttäuscht.

60 junge Sänger gehören dem Domchor Paderborn an

Unter der Leitung des Domkapellmeisters Thomas Berning zogen 60 junge Sänger in die mit viel Kerzenschein liebevoll geschmückte Kirche unter freundlichem Willkommensapplaus ein und verzauberten von Stück zu Stück mehr das Publikum.

Nach dem Konzert gab es für die Sänger des Domchores in der Alten Propstei eine kleine Stärkung. Dabei zeigten sich vor allem begeistert von den Glaspräsenten, die sie von der Firma Ritzenhoff zuvor erhalten hatten. Zusätzlich hatte der Marsberger Lionsclub die gute Idee, mit dem Sponsoring des Konzertes und dem freien Eintritt den Marsbergern, die ein Weihnachtslos gekauft aber nichts gewonnen hatten, doch noch einen musikalischen Gewinn zukommen zu lassen.

Berning hatte weihnachtliche Chorliteratur aus 500 Jahren zusammengestellt. Der Chor war teilweise mit Orgelbegleitung, teilweise als Gesamtchor, teilweise mit Solisten aus den eigenen Reihen extrem variantenreich aufgestellt. Glockenreine Stimmen, als Ensemble mit einer unerschöpflichen dynamischen Bandbreite, bezeugten das hohe Niveau, mit der dieser Kathedralchor sich seinen Ruf als einer der Besten national wie international erarbeitet hat.

Für einige „alte Hasen“, selbst noch Mitte 20, war es gleichzeitig das Abschiedskonzert, weil aus dem Knabenregister nach dem Stimmbruch sehr viele Sänger dem Ensemble treu bleiben und nachrücken. Mit der Domkantorei bietet die Dommusik in Paderborn auch diesen Absolventen eine neue Heimat.

Propsteikantor aus St. Magnus ist Meister seines Fachs

Der Marsberger Propsteikantor Marcel Eliasch, selbst ein früheres Mitglied des Domchors, begleitete seine Ex-Kollegen an der Orgel und erwies sich mit zwei Solostücken für Orgel als ebenso feinfühliger wie auch virtuoser Meister seines Fachs. Ein besonders herzlicher Applaus seiner Marsberger Gemeinde bezeugte die hohe Wertschätzung, die er sich dort inzwischen erarbeitet hat.

Zwischen dem Chor und dem Publikum baute sich ein Spannungsbogen auf, der die jungen Sänger zusätzlich anspornte. Hierzu trug sicherlich auch die stimmungsvolle Atmosphäre in der Kirche mit viel Kerzenschein, Weihnachtsbäumen und Krippe bei.

Kantorei Marsberg trifft mit Konzertformat den Nerv des Publikums

Domkapellmeister Berning fasst diese Eindrücke am Ende zusammen mit der Bemerkung: „Wenn wir dürfen, kommen wir jederzeit zu gern wieder!“ Und das Publikum belegte seine Begeisterung, in dem es nach dem Schlusston spontan aufsprang und minutenlang „Standing Ovations“ spendete, bis es sich eine Zugabe erklatscht hatte.

Die Kantorei Marsberg hat mit dem Konzertformat zum Abschluss der Weihnachtszeit den Nerv des Publikums aus Marsberg, aber auch aus teilweise weit entfernten Orten, wie Bielefeld, Winterberg, Brilon, voll getroffen. Man darf gespannt sein, was im Januar 2021 auf dem Konzertprogramm stehen wird.