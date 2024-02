Skigebiete in Winterberg: Hier ist Skifahren noch möglich

Trotz des eher trüben Wetters laufen in Willingen und Winterberg noch Skilifte in vier Skigebieten. Dieses Foto ist an der Winterberger Kappe entstanden.

Winterberg/Willingen. In Winterberg und Willingen gibt es trotz des warmen und regnerischen Wetters Skigebiete, in denen Lifte laufen - nicht nur im Skiliftkarussell.

Für die Skiliftbetreiber ist es bislang eine sehr durchwachsene Saison, ebenso für Skifahrer, die ins Sauerland kommen, um Ski zu fahren. Der Winter konnte sich im Sauerland nicht festsetzen - im Gegenteil. Weit über zehn Grad stieg zuletzt die Temperatur auch auf den Bergen rund um Winterberg und Willingen. Dazu kam häufig Regen oder Nieselregen. Das setzt auch den Kunstschneepisten zu. Die Schneekanonen konnten keinen neuen maschinellen Schnee erzeugen. Entsprechend ausgedünnt ist das Angebot für Skifahrer, Snowboarder und Rodler.

Der Freitag zeigte sich in Winterberg nochmals sehr mild, besonders am Vormittag war es aber meist trocken. Am Wochenende wird das Wetter in Winterberg etwas kälter, am Samstag regnet es nur wenig, am Sonntag bleibt es bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei. Rund 20 Skilifte laufen - allein zwölf im Skiliftkarussell.

Snowboarden im Februar in Winterberg: Ein paar Pisten sind noch geöffnet. Foto: Mark Clemens / Brilon

Diese Lifte laufen (Stand Freitag, 16. Februar)

Winterberg-Skiliftkarussell: 50 cm Maschinenschnee 12 Lifte

Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle: 30 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Altastenberg: 30 cm Maschinenschnee 2 Lifte

Willingen-Skigebiet: 40 cm Maschinenschnee 4 Lifte

