September-Wetter in Medebach: Sonnig, trocken, Bodenfrost

Medebach. Sehr sonnig, sehr warm und sehr trocken - so sieht die September-Wetterbilanz der Kolping-Mess-Station in Medebach aus. Und: Es gab Bodenfrost.

Die trockene Spätsommerwitterung hielt auch im September an der Kolping-Wetterstation auf dem Gelände der Kaffeerösterei Langen an. Die monatliche Regensumme mit 23 l/qm (2019: 38 l/qm) ist sehr wenig für einen September, nassester Tag mit 13 l/qm war der 26. September.

13 Grad im Durchschnitt

13 Grad (2019: 12 Grad) Durchschnittstemperatur bei sommerlichen Höchstwerten bis immerhin noch 31 Grad wurde registriert , die Tiefstwerte lagen in der Luft minimal bei plus 2 und auf dem Erdboden bei minus 4 Grad. An insgesamt 17 Tagen gab es Bodenfrost.

Der Sonnenschein summierte sich auf 227 Stunden (2019: 178 Stunden), als sonnigster Tag mit 12 Stunden zeigte sich der 16. des Monats.

5 km/h schaffte der Wind im Mittel. Die stärkste Windböe wurde mit 44 km/h (entspricht Windstärke 6) gemessen.

12 Grad als Mittelwert

Warm und An der Wetterstation am Skilift Schlossberg präsentierte sich der September ebenfalls warm und zu trocken: 12 Grad Mitteltemperatur (2019: 11 Grad) lautet die Bilanz bei einer Temperaturspanne in der Luft von maximal 28 und minimal 3 Grad. Die Bodentemperatur sackte minimal auf plus 1 Grad. Bodenfrost gab es an dieser Bergstation somit keinen.