Semper Idem macht die Geschichte Brilons erlebbar

Brilon. Der Briloner Heimatbund Semper Idem zieht Bilanz für das vergangene Jahr. Der Blick nach vorn ist hoffnungsvoll

Erfolgreiche Jahre des Briloner Heimatbund - Semper Idem. Nach den Pandemiejahren zieht der Briloner Heimatbund - Semper Idem eine positive Bilanz seiner Aktivitäten. Bei über 200 Stadt- und Themenführungen konnten Einheimische und Gäste die Stadt und die Dörfer kennenlernen. Bei Fahrradtouren, Wanderungen sowie Stadt- und Dorfrundgängen standen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Mittelpunkt der Informationen. Bei den Kneipenrundgängen, den Mühlenwanderungen, der Hexenführung, den Rundgängen mit dem Nachtwächter, den kulinarischen Stadtführungen und allen anderen Veranstaltungen standen Spaß und Freude ganz oben auf dem Programm.

Die Stadtführergilde des Heimatbundes machte sich auch auf den Weg in das Wachkomahaus Oase. Den dortigen Bewohnern wurde eine Stadtführung zuteil, die mit allen Sinnen erlebbar war. Kleine und große Besucher von Hubertas Briloner Eselschule haben besondere Freude mit den drei Eseln Jack, Fridolin und Gustav. Die drei Nachtigallen transportieren die Geschichte und Geschichten der Stadt und der 16 Dörfer. Sie waren auch die Sympathieträger bei dem Integrationstag mit 150 Gästen aus der Ukraine. Alte Obstsorten wurden auf der Streuobstwiese gepflanzt, und das bäuerliche Handwerk des Dengelns und Sensens wurde in drei Kursen vermittelt.

Fokus auf die Zukunft

Der Briloner Heimatbund vergibt in Verbindung mit dem Museum Haus Hövener auch den Wilhelmine-Hövener Stiftungspreis. Bisher wurde der Preis siebenmal an Schülerinnen und Schüler vergeben, die sich mit der Regionalkultur auseinandersetzten. Der Heimatbund und die Museumsstiftung unterstützten die Schülerinnen und Schüler bei der Recherchearbeit an Urkunden und historischen Texten aus dem umfangreichen Fundus des Museums Haus Hövener.

Bewusst lenken die Verantwortlichen den Fokus auf die Zukunft. So wurden mit mehreren Betrieben Azubi- und Firmentage durchgeführt. Hier lernten die Teilnehmenden die Stadt von ihrer geschichtlichen und kulturellen Seite kennen. Gemeinsam mit dem Museum präsentierten bei dem Wintermarkt und dem Frühlingsmarkt Personen der Region ihr Kunsthandwerk in allen Museumsräumen.

Sonderausstellung zum Bombenangriff auf Brilon

Auch Ernstes stand und steht auf dem Programm: So gab es eine Sonderausstellung zum Bombenangriff auf Brilon am 10. Januar 1945 im Museum. Es folgte eine Ausstellung zum Pilgerwesen des Sauerlandes. Zusätzlich wurde ein Pilgerreiseführer mithilfe des Heimatbundes veröffentlicht.

In zwei Malbüchern können Schulkinder die Geschichte der Stadt und der Dörfer kennenlernen. Das bereitet mit Malstiften und kurzen, kindgerechten Texten große Freude. Im Moment arbeitet der Briloner Heimatbund mit der Stadt Brilon, der Dorfgemeinschaft Nehden und der BWT an dem Projekt Dinospuren zur Aufwertung der Saurierfundstelle in Nehden. Dort wird es digitale und analoge Informationen geben. Zusätzlich werden dort Spielgeräte aufgebaut. Ein besonderes Projekt ist die Entwicklung einer App, in der sich alle Betriebe der Stadt und der Dörfer mit Bildern, Filmen oder mit ihrer Homepage vorstellen können. Hier geht es evtl. um die jeweilige Firmengeschichte aber auch darum, ob die Firma z.B. Auszubildenden eine Perspektive bieten.

Der Briloner Heimatbund-Semper Idem hat vor einigen Tagen die letzten blauen Schilder im Stadtgeschichtspark „Brilon und die 16 Dörfer“ aufgestellt. Damit wird Identität gestiftet. Das Ziel: Durch seine Aktivitäten lässt der Briloner Heimatbund alle Bürger der Stadt und der Dörfer teilhaben. Damit möchte der Verein ein starker Botschafter für die Region sein.

