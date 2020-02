Schneefront Bianca bringt sehr viel Neuschnee ins Sauerland

Wintertief Bianca bringt am Donnerstag noch einmal viel Schnee ins Sauerland. Auf der Hochlagen im Hochsauerlandkreis, unter anderem rund um Winterberg, werden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und möglicherweise mehr erwartet.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Oberhalb von rund 300 Metern Höhe ist es im Sauerland bereits sehr winterlich. Auf dem Kahlen Asten liegen 23 Zentimeter Schnee. Das ist Rekord für diesen Winter. Es kommt jetzt noch jede Menge Neuschnee dazu.

Schneeschauer bis in die Nacht

Die starken Schneeschauer von Schneetief Bianca werden am Donnerstag ab circa 13 Uhr das Sauerland erreichen.

Bis 16 Uhr wird es auch im Raum Marsberg schneien. Bis in die Nacht hinein schneit es bis in die tiefsten Lagen, liegen bleiben wird der Schnee etwa ab 300 bis 350 Meter Höhe.

Wer am späten Nachmittag und am Abend mit dem Auto unterwegs ist sollte aufpassen. Es kann örtlich auch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Tauwetter am Samstag

Nach den Schneefällen vom Donnerstag zeigt sich der Freitag deutlich ruhiger.

In der Nacht zu Samstag kommt neuer Schnee auf. Am Tag taut es dann bis in die Hochlagen. In der Nacht auf Sonntag kühlt es wieder ab.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de