Nachdem sich am Dienstag noch viele Wolken halten zeigt sich die Sonne am Mittwoch bei milden Temperaturen häufiger. Am Donnerstag kommt Regen auf und mit ihm deutlich kältere Luft. In höheren Lagen ist Schnee möglich, auch das Wochenende wird zunächst frostig.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Noch steht der diesjährige Herbst auf den Bergen ohne Frost da, dies dürfte sich zum Ende der Woche ändern. Zuvor bleibt es für die Jahreszeit aber weiterhin recht mild. Grund hierfür ist die weiterhin vorherrschende südwestliche Luftströmung, die heute noch für etwas Regen sorgen kann. Im Laufe des Tages trocknet es aber verbreitet ab, ob sich die Sonne nochmal blicken lässt ist allerdings eher unwahrscheinlich.

In der Nacht auf Dienstag lockern die Wolken dann aber auf, teilweise bildet sich Nebel. Dieser wiederum löst sich am Mittwoch auf und dann kann sich die Sonne zumindest hin und wieder durchsetzen. Die Temperaturen bekommen nochmals einen richtigen Schub und am Nachmittag sind zum wiederholten Mal nahezu zweistellige Temperaturen möglich. Die Nacht zum Donnerstag bringt uns dann nochmals trockenes Wetter, ein zunehmender Wind kündigt für den Morgen aber eine Wetteränderung an. Dichte Wolken ziehen auf und es beginnt zu regnen. Dabei ist es anfangs noch recht mild, bis zum Abend sinken die Temperaturen aber auf nur noch 2 Grad ab und rund um den Kahlen Asten können sich einige Flocken in die Schauer mischen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit 7,3 Grad in Marsberg-Westheim war die erste Novemberhälfte rund ein halbes Grad kälter als in den Winterberger Höhendörfern. Grund hierfür war überwiegend Hochdruckwetter, welches mit Wind aus Südost recht kalte Luft aus dem hessischen Becken bis nach Marsberg, Hallenberg und Medebach führte. Im nordwestlichen Sauerland und auf den Bergen blieb es hingegen deutlich milder. In den kommenden Tagen wird sich diese Wetterlage aber allmählich ändern und auch in Hochlagen kühlt es deutlich ab. Zuvor haben wir es am Dienstag aber noch mit recht milder Luft zu tun.

Letzte Regentropfen des Montags verschwinden aber schon am Morgen in Richtung Hessen und mit etwas Mühe bekommt die Wolkendecke im Laufe des Tages auch einige Lücken. Größer werden diese in der Nacht zu Mittwoch, nachfolgend bildet sich Nebel und Hochnebel. Zudem gibt es recht verbreitet Bodenfrost und auch in 2 m Höhe können die Werte bis auf nahe 0 Grad fallen. Am Mittwoch kann es dann einige Zeit dauern bis sich der Nebel auflöst, anschließend sollte sich die Sonne aber bei milden 10 bis 13°C zeitweise durch.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Ähnlich wie auf den Bergen so war der November auch zwischen Brilon und Olsberg bisher sehr mild. Hier hat es aber immerhin jeweils bereits einen Frosttag gegeben. Bei bis zu 16 Grad am Sonntag konnten die Spaziergänge aber zuletzt auch hier mit der dünnen Jacke durchgeführt werden. Die Kaltfront von Tief „ROSWITHA“ in der Nacht zu Montag sorgte aber nun für etwas novembertypischere Temperaturen und so war die 10-Grad-Marke zum Wochenstart eine nicht zu überwindende Marke.

Der Dienstag sorgt mit einer Winddrehung auf Südwest aber bereits wieder für mildere Werte, so sind im Ruhrtal wieder bis zu 11 Gerad möglich. Die anfangs dichte Wolkendecke wird bis zum Abend etwas dünner, wirklich lang wird sich die Sonne aber nicht mehr zeigen können. Deutlich besser schaut es dann am morgigen Mittwoch aus, denn nach einer frischen Nacht mit örtlichem Bodenfrost sollte sich die Sonne für rund fünf Stunden zeigen können. Dazu klettern die Temperaturen erneut auf bis zu 14 Grad. Am Donnerstag erreicht uns dann bereits am frühen Morgen die Niederschlagsfront eines Tiefs, mit dieser gehen die Temperaturen spürbar zurück und auf den höchsten Bergen sind erste Flocken möglich.

Der Trend: Am Freitag fallen ab 600 m Höhe einige Schneeschauer, die Nacht zu Samstag wird frostig. Am Wochenende setzt sich dann aber wieder mildere Luft durch. Dabei muss mit etwas Regen gerechnet werden.