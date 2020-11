Hochsauerlandkreis. Der so genannte Sauerlandföhn sorgte in machen Teilen für Temperaturen um die 20 Grad. Die Wetterlage ändert sich. So werden die nächsten Tage:

Insgesamt ruhig und vor allem sehr mild – So zeigt sich das Sauerländer Wetter auch in dieser Woche. Nach einem noch recht freundlichen Tag am Dienstag ziehen ab Wochenmitte etwas dichtere Wolken auf. Regen fällt aber bis auf kurze Schauer kaum.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Knapp über 30 Sonnenstunden konnten am Kahlen Asten zwischen Donnerstag und Sonntag erfasst werden. Und damit mehr als im gesamten Oktober. Zudem ist das Monatssoll, also die durchschnittlich in einem November zu erwartende Sonnenscheindauer, mit rund 40 Stunden bereits erreicht worden. Mit der Sonne war es für Anfang November gerade auf unseren Bergen auch überaus mild. Rund 15°C zeigte das Thermometer z.B. am Sonntag an, bis zum Rekord von etwas mehr als 18 Grad aus dem November 2015 war aber doch noch ein wenig Platz.

Der Dienstag bringt von beidem noch einen Nachschlag, also noch einige Sonnenstunden und weiterhin milde Temperaturen. Ein etwas auffrischender Wind am Abend deutet dann für die Nacht allerdings dichtere Wolken an. Diese bestimmen das Himmelsbild über Winterberg dann auch am Mittwoch, einige kurze freundliche Phasen sind aber möglich. Regen fällt, wenn überhaupt, nur in Form einiger Tropfen. Zum Donnerstag macht sich dann eine schwache Wetterfront auf den Weg ins Sauerland. Der Wind nimmt noch etwas zu und vor allem am Nachmittag regnet es etwas häufiger. Die Temperaturen erreichen höchstens noch zwischen 6 und 8 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Eine Wetterlage mit Südwinden bedeutet im Herbst und Winter, dass sich im hessischen Becken relativ gesehen kalte Luft sammelt und diese auch bis in die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg vorankommt. Beim Überströmen des Rothaarkamms erwärmt sie sich dann deutlich und führt z.B. rund um Olsberg und Schmallenberg für einen milden Wind, welchen man Sauerlandföhn nennt. So war Medebach beispielsweise am Wochenende mit nur knapp 12 Grad zeitweise der kälteste Ort im Sauerland und am Montagmorgen ging es an der Station in Westheim bis auf 2 Grad in den Keller, so tief wie sonst nirgendwo.

Auch am Dienstag kann diese Situation bei einem Mix aus Nebel, Sonne und Wolken noch erhalten bleiben. Am Abend dreht der Wind dann auf Südwest und es wird im Allgemeinen etwas unbeständiger. Dichtere Wolken überziehen am Mittwoch und Donnerstag die Region, die Sonne kann sich nur noch hin und wieder mal zeigen. Im Gegensatz zu den Berglagen, wo es spürbar frischer wird, ändern sich die Höchstwerte rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg aber kaum. Meist liegen sie weiterhin um 12°C, dazu kann es am Donnerstagnachmittag einige Regentropfen geben. Teils ist es aber so wenig, dass der Boden kaum nass wird.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Bis 19°C kletterte das Thermometer am vergangenen Samstag in Olsberg, 18,4 Grad waren es in Brilon. Werte, die für einen Novembertag durchaus ungewöhnlich sind. Auch in den kommenden Tagen liegen die Mitteltemperaturen der Tage teilweise um 5 Grad über dem was um diese Jahreszeit als normal beschrieben werden kann.

Zwar gehen die Höchstwerte bis zum Donnerstag etwas auf rund 11 Grad zurück, dafür zeigen sich die Nächte aber mit etwa 8 Grad weit entfernt vom Gefrierpunkt. Wer noch etwas Sonne tanken will, sollte sich dazu den Dienstag aussuchen, denn dieser bringt noch etwa 2 bis 4 Stunden Sicht auf den blauen Himmel. Am Abend wird es dann wolkiger und der Mittwoch bringt nur hier und da noch eine Wolkenlücke. Der ein oder andere Regentropfen wird dabei fallen, voraussichtlich aber nur an den Berghängen und zwischen Olsberg und Brilon kommt kaum etwas an. Zum Donnerstag frischt der Südwestwind dann auf und treibt die Wolken am Vormittag zunächst noch einmal auseinander. Nachmittag ziehen dann aber vom Ruhrgebiet her einige Regenschauer übers Land. Vielmehr als 1-2 Liter auf jeden Quadratmeter werden sie aber kaum bringen.

Der Trend: Das Wochenende bleibt ruhig. Bei weiterhin konstant wehenden Südwestwinden fallen nur hier und da mal kurze Schauer. Meist ist es trocken und die Sonne zeigt sich hin und wieder. Mit 10 bis 15°C weiter mild.