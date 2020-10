Sauerlandfenster mit Erfolg in Runde eins von Tourismuspreis

Obermarsberg. Das Projekt „Sauerlandfenster“ aus Obermarsberg ist unter die ersten zehn Nominierten bei Tourismuspreis gekommen. So geht es jetzt weiter:

Matthias Lefarth hat sich mit seinem Projekt Sauerlandfenster und der dazugehörigen App um den Internationalen Tourismuspreis 2020 beworben und ist im Vorentscheid unter die ersten zehn Nominierten gekommen. Wie Lefarth per Mail mitteilt, gab insgesamt über 160 Bewerbungen. Aus den zehn Nominierten werden am Donnerstag, 15. Oktober, fünf ausgewählt und bekanntgegeben. Aus diesen fünf Nominierten wählt eine Jury am 5. November im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Berlin den Sieger.

Matthias Lefarth hat auf der Oberstadt aus einem leerstehenden Einfamilienwohnhaus am östlichen Rand ein Ferienhaus mit drei Luxus-Appartements gebaut. Er setzt dabei auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. So sind die drei Appartements mit selbstgebauten Betten aus Naturhölzern ausgestattet, die in der Umgebung gewachsen, geschlagen und geschreinert wurden.

Der Name Sauerlandfenster, weil sich von allen drei Appartements aus der Blick weit über das Diemeltal hinweg ins Sauerland hinein auftut. Dabei setzt Lefarth auf Rund-um-Service seiner Gäste und auf eine eigens entwickelte App und Homepage als Kommunikations- und Informationsmodul zwischen Gastgeber und Gästen.

Zum 16. Mal vergeben

Der Deutsche Tourismuspreis wird in diesem Jahr zum 16. Mal vergeben. Damit werden jedes Jahr zukunftsweisende Produkte und Projekte im Deutschlandtourismus prämiert.

In diesem Corona-Jahr sind mutmachende Botschaften und nachahmenswerte Praxisbeispiele gefragt, um die Akteure des Deutschlandtourismus für die Zeit nach der Krise fit zu machen.