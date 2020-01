Sauerland-Wetter: So geht es nach dem Schneefall weiter

Das Wochenende hat uns gezeigt, dass es der Winter doch noch kann. Bis in mittlere Lagen ist es zumindest vorübergehend weiß geworden. So wird das Wetter in den kommenden Tagen:

Das Wetter auf dem Berg

Rund fünf cm Schnee auf dem Kahlen Asten sind für Januar eigentlich nur eine kleine Randnotiz, in diesem bisher überaus milden Monat dagegen schon eine Besonderheit. Die Wetterlage, die uns am Wochenende diesen dünnen Schneeüberzug gebracht hat, ist nun aber bereits wieder beendet.

Stattdessen hat sich das mächtige Hochdruckgebiet „Ekardt“ über das Sauerland gelegt und bereits am heutigen Montag konnte sich die Sonne teilweise gut durchsetzen. In den kommenden Tagen muss man dann wieder das Wort „Inversionswetterlage“ in den Mund nehmen. So liegt die Winterberger Hochfläche mit den umliegenden Bergen oft in einer recht trockenen und vergleichsweise milden Luftschicht.

Zumindest in schattigen Lagen kann sich die dünne Schneedecke aber recht gut halten, in der Sonne taut sie langsam wieder vor sich hin. Während es am Dienstag durchweg sonnig ist, können am Mittwoch auch einige dichte Wolken durchziehen. Nur ganz vereinzelt bringen diese aber mal ein paar Tropfen. Am Donnerstag verstärkt sich das Hochdruckgebiet dann bereits wieder und die Sonne setzt sich erneut besser durch. Die Tagestemperaturen liegen meist bei 0°C.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Auch rund um Medebach und Hallenberg hat es am Wochenende mal ein wenig geschneit, allerdings war der dünne weiße Hauch mit ein wenig Sonnenschein am Sonntag schnell wieder verschwunden. In den kommenden Tagen wird es hier nur der Nachtfrost mitsamt des Raureifes sein, welcher die Landschaft zumindest in den Morgenstunden in ein leicht winterliches Licht tauchen wird.

Dieser Frost kann es aber teilweise in sich haben, schon am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen örtlich um -5°C, ähnlich kalt kann es dann auch am Mittwochmorgen sein. Dazwischen liegt ein meist freundlicher Tag mit einer nur geringen Gefahr, dass sich mal ein Nebelfeld von Hessen bis nach Medebach oder Marsberg bewegen kann.

Die Temperaturen erreichen dabei an sonnigen Orten durchaus 5°C oder etwas mehr, in schattigen Lagen wird der Gefrierpunkt dagegen kaum überschritten. Zum Mittwoch ziehen etwas mehr Wolken durch, es bleibt aber meist trocken und schon am Donnerstag sorgt trockenere Luft wieder für Auflockerungen. Die Nachttemperaturen liegen weiterhin im leichten Frostbereich, am Tag sind es meist zwischen 3 und 5°C.

Das Wetter für den Nordkreis

Die etwas höher gelegenen Ortsteile von Brilon bekamen in der Nacht zu Sonntag die erste richtige Schneedecke des gesamten Winters. Bis zu 5 cm waren es beispielsweise in Rösenbeck, mit leichten Plustemperaturen am Tag ist dieser winterliche Gruß aber meist schon wieder verschwunden.

Dort wo jetzt noch etwas Schnee liegt, kann er sich in den kommenden Tagen meist noch gut halten. Die Luft ist recht trocken und so bleibt es in schattigen Lagen teilweise leicht frostig. Nach einer meist klaren Nacht zu Mittwoch hat es die Sonne am Tag etwas schwerer als zuletzt, denn ein kleines Tief lenkt aus Norden etwas feuchtere Luft gerade ins nördliche Sauerland.

Hier im Stau der Willinger Berge sind auch mal einige Regentropfen möglich, teils bleibt es aber auch trocken. Schon in der Nacht zu Donnerstag lockern die Wolken auch wieder etwas auf und teilweise stellt sich erneut leichter Frost ein. Der Tag selbst präsentiert sich wieder als recht freundlicher Wintertag. Nur örtlich ziehen dichtere Wolken durch, teils scheint die Sonne für längere Zeit. Die Höchstwerte erreichen im Ruhrtal maximal 5°C.

Trend

Richtiges Winterwetter will sich im Sauerland weiterhin nicht etablieren. Nach einem oft noch sonnigen Freitag ziehen am Wochenende wieder mehr Wolken durch. Damit steigen die Temperaturen erneut an.