Sauerland-Wetter: Hier sinkt die Schneefallgrenze

Nur kurzzeitig traut sich der Winter mal etwas weiter ins Tal hinab. Schon am Samstag schneit es nur noch in den höchsten Lagen und zum Sonntag dann selbst hier nicht mehr. Auch Montag geht es mild weiter.

Das Wetter auf dem Berg

Einige Zentimeter Schnee liegen rund um Winterberg und gerade am morgigen Freitag kommt noch ein wenig dazu. Bereits im Laufe des Tages wird der Schnee aber recht nass und nicht ausgeschlossen, dass sich auch die ersten Regentropfen dazwischen mischen.

Zum Start in den Samstag schneit es dann vorübergehend nochmals recht kräftig, im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze dann aber bereits wieder auf 700-800 m Höhe und so ist es nur auf dem Kahlen Asten noch richtig winterlich. Hier kann die Schneedecke dann aber sogar mehr als 20 cm betragen.

Schneefallgrenze steigt weiter an

Allerdings wird die weiße Pracht auch hier wieder vollständig verschwinden, denn spätestens am Sonntag steigt die Schneefallgrenze über 1000 m Höhe hinaus und so regnet es am 3. Advent zumindest zeitweise bis zu den Gipfeln des Rothaarkammes.

Mit einer sich weiter verstärkenden Südströmung geht diese milde Phase dann auch zum Start in die neue Woche weiter. Dabei wird aber etwas trockenere Luft herangeführt und so kann sich die Sonne neben dichten Wolken zumindest hin und wieder zeigen. Regen fällt dann nur noch vereinzelt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am Mittwoch hat es rund um Medebach und Hallenberg den ersten richtigen Schnee des beginnenden Winters gegeben. Teilweise schneite es hier sogar mehr wie rund um Winterberg. Bereits der heutige Donnerstag bringt aber wieder Tauwetter.

Das Hin und Her beim Sauerländer Wetter geht auch in den kommenden Tagen weiter. So kann es am Freitagvormittag teils noch etwas Schnee geben, im Laufe des Tages regnet es dann in den Tälern von Nuhne, Diemel und Orke wieder.

Wenige Schneeflocken

Zum Start in den Samstag sind kurzzeitig nochmal einige Schneeflocken bis in die Tallagen möglich, sehr schnell steigen die Temperaturen dann aber deutlich über den Gefrierpunkt an und zeitweise regnet es. Die letzten Schneereste schmelzen dann schnell wieder ab.

Am Sonntag und Montag dreht die Luftströmung dann mehr und mehr auf Südwest bis Süd und somit entfernt sich der Frühwinter wieder aus der Medebacher Bucht und dem Raum Marsberg. Bei deutlich über 5°C fällt dann nur noch Regen, zum Montag trocknet es dann aber mehr und mehr ab und auch die Sonne kann sich zumindest ab und an mal blicken lassen.

Das Wetter für den Nordkreis

So richtig will der Winter zwischen Brilon und Olsberg nicht Fuß fassen und daran ändert das kurzzeitige Absinken der Schneefallgrenze in den vergangenen Tagen und am morgigen Freitag nichts. Die Temperaturen sind im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche mit Tageswerten von rund 3°C am morgigen Freitag und bereits wieder bis zu 7°C am Sonntag zu mild für eine dauerhafte Schneedecke.

Dazu bleibt es sehr wechselhaft mit wiederholten Niederschlägen. Diese fallen morgen teils noch als Schneeregen und auch am Samstagmorgen verirrt sich noch die ein oder andere Schneeflocken in den Regen. Damit ist dann aber spätestens im Laufe des Samstages Schluss und bei vielen dichten Wolken regnet es dann zeitweise.

Wenig Besserung für Brilon und Olsberg

Ein durchaus böiger West- bis Südwestwind macht es noch zusätzlich ungemütlich. Auch für den Sonntag ist nur wenig Besserung zu erwarten - eventuell zeigt sich die Sonne mal kurzzeitig – insgesamt überwiegen aber die Wolken und hin und wieder fällt noch Regen.

Die neue Woche startet dann überwiegend trocken mit einigen freundlichen Momenten. Mit Temperaturen, die bis nahe 10°C steigen, ist es unwinterlich mild.

Der Trend

Noch ist Weihnachten weit weg und das Wetter an den Feiertagen kann noch nicht vorhergesagt werden. Bis einschließlich zum 4. Advent schaut es aber nach milden Temperaturen aus und die letzten Schneereste schmelzen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de