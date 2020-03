Hochsauerlandkreis. In Brilon wurde die bisher kälteste Nacht der diesjährigen Wintersaison gemessen. In den kommenden Tagen ist das Wetter untypisch für diese Zeit.

Meist ruhiges, dabei aber auch noch recht kaltes Wetter bestimmt die Verhältnisse in dieser Woche. Während sich die Sonne Dienstag und am Mittwoch noch für längere Zeit zeigt, ziehen am Donnerstag mehr Wolken auf.

Das Wetter auf dem Berg

Da ein Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln Stück für Stück näher kommt, trocknet die kalte Luft weiter ab und so werden die Schauer bis zur Wochenmitte unterdrückt und die Sonne bestimmt insgesamt das Bild am Himmel über dem Kahlen Asten. Während die Bewölkung am Dienstag im Tagesverlauf eher abnimmt, werden die Wolken am Mittwoch zum Nachmittag zahlreicher.

Bis zum Abend bleibt es weitgehend trocken und die Temperaturen steigen nach einer frostigen Nacht auf 3 bis 5 Grad an. Im Laufe der Nacht zu Donnerstag ziehen insgesamt mehr Wolken auf und im weiteren Verlauf können an den Bergen auch einige Tropfen oder in höchsten Lagen Schneeflocken fallen. Am Donnerstag überwiegen die Wolken, die Sonne setzt sich nur kurz durch.

Die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit Tiefsttemperaturen von teils deutlich unter -5°C begann die neue Woche in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg erneut mit spätwinterlichen Wetterbedingungen. Mit viel Sonnenschein am Vormittag erreichten die Temperaturen dann aber immerhin zwischen 5 und 7°C, so dass man trotz der sehr kalten Luft in höheren Luftschichten die Erwärmung durch die immer kräftigere Frühjahrssonne spürte.

In den kommenden drei Tagen erreichen die Temperaturen sehr zögerlich etwas höhere Werte, sie bleiben aber bis zum Donnerstag unterhalb des üblichen Niveaus für diese Jahreszeit. So werden es nicht mehr als rund 7 oder 8°C zwischen Orke und Nuhne und maximal bis knapp 10°C an der Diemel.

In den Nächten muss weiterhin mit leichtem Frost gerechnet werden, vor allem die kommende Nacht kann nochmals unter -5°C kalt werden. Wenigstens die Sonne erfüllt ihr Soll, denn sie kann sich meist recht gut gegen einige dichte Wolkenfelder durchsetzen, welche sich von der Soester Börde zeitweise bis zum Rothaargebirge schieben. Der freundlichste Tag wird dabei im Allgemeinen der morgige Mittwoch mit rund 10 Stunden Sonnenschein.

Das Wetter für den Nordkreis

Wie in keinem anderen Teil des Sauerlandes war die Nacht zum Montag die mit Abstand kälteste Nacht der gesamten Wintersaison. Bis -6,4°C ging es im Stadtzentrum von Brilon in den Keller, Olsberg kam auf -7°C und Bruchhausen sogar auf -9°C.

Zum Vergleich: In den Wintermonaten Dezember bis Februar wurde es in Brilon nie kälter als -4,5°C. So ganz überstanden haben wir die spätwinterlichen Temperaturen noch nicht, denn auch in den kommenden Nächten muss weiterhin mit leichtem, in der kommenden Nacht sogar nochmals mit mäßigem Frost gerechnet werden. Mit längerem Sonnenschein am Tag erreichen die Höchstwerte dann meist zwischen 5 und 8°C, damit ist es aber etwa 5°C kälter als eigentlich um diese Jahreszeit zu erwarten wäre.

Zum Donnerstag setzt dann eine langsame Wetteränderung ein, denn vom Münsterland schieben sich insgesamt dichtere Wolken bis zur Briloner Hochfläche und ins Ruhrtal. Sie können im Laufe des Tages auch zu einigen Regentropfen oder mal einem vereinzelten Schauer führen. Dazwischen zeigt sich die Sonne zumindest hin und wieder nochmal. Die Temperaturen legen ein wenig zu und können an der Ruhr mal wieder an der 10°C-Marke schnuppern.

Der Wettertrend

Rund um das kommende Wochenende bestimmt ein Hochdruckgebiet das Sauerländer Wetter. Die Temperaturen sind zunächst frisch, steigen aber ab Sonntag spürbar an. Anschließend ist richtiges Frühlingswetter möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de