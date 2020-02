Medebach. Rat vergibt Gewerke überwiegend an heimische Firmen. Außerdem ging es in der Sitzung u.a. um die Erweiterung einer Physiotherapie-Praxis.

Sanierung des Medebacher Hallenbads kommt voran

Rita Maurer





Ob es ein Zeichen ist? In seiner ersten Sitzung im neuen Jahrzehnt fällte der Medebacher Stadtrat alle anstehenden Entscheidungen einstimmig. Zuvor trat Johannes Koert aus Oberschledorn die Nachfolge von CDU-Ratsmitglied Jürgen Deutsch an und wurde von Bürgermeister Thomas Grosche offiziell in den Stadtrat eingeführt.

Mehr Platz für Physiotherapie

Gute Nachrichten für Medebach gab es unter Tagesordnungspunkt 6: Physiotherapeut Stefan Eickhoff aus Düdinghausen möchte seine Praxis vergrößern und von seinem bisherigen Standort in der Hinterstraße in Medebach in einen Neubau in der Oberstraße gegenüber dem Feuerwehrhaus umziehen.

Der Rat beschloss die sogenannte Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans und begrüßte die Standortentscheidung für Medebach und die Bereicherung der Oberstraße ausdrücklich. Stefan Eickhoff hatte vor neun Jahren die Praxis in der Hinterstraße als Ein-Mann-Betrieb übernommen. Mittlerweile beschäftigt er 13 Mitarbeiter und stößt trotz Erweiterung durch die Fläche einer ehemaligen Druckerei an seine räumlichen Grenzen.

Altkreis Brilon Gelbe Tonne reicht größeren Familien nicht Seit Anfang Januar gibt es in Medebach die gelbe Tonne und sie reicht nicht – jedenfalls in vielen Haushalten mit mehr als vier Personen. Für bis zu sechs Personen ist eine 240-Liter-Tonne vorgesehen, die alle vier Wochen geleert wird. An die Fraktionen und die Stadt sind bereits zahlreiche Beschwerden herangetragen worden. Eine häufigere Leerung sei nicht möglich. Dieter Harbecke vom Ordnungsamt bittet Betroffene darum, sich bei Problemen bei ihm oder direkt bei der für die Entsorgung zuständigen Firma Stratmann/Lobbe in Bestwig zu melden. Medebach ist eine von 25 Kommunen aus Südwestfalen, die an der ersten Projektphase „City Lab“ teilnehmen und damit ihre Innenstädte und die dort angesiedelten Unternehmen stärken wollen. Im ersten Schritt werden dabei Zielprofile entwickelt. Für die zweite Projektphase werden zwei Modellkommunen ausgewählt, die diese Ziele mit entsprechender Unterstützung weiter verfolgen.

In der Oberstraße ist nun mit 460 Quadratmetern eine rund dreimal so große Physio- und Osteopathiepraxis mit acht Behandlungszimmern sowie zwei Räumen für Kurse und medizinische Trainingstherapie geplant. Als nächster rechtlicher Schritt folgt die öffentliche Auslegung der Bauunterlagen.

Hallenbad-Sanierung

Der Beschluss dauerte nur wenige Minuten, die Ausschreibungen und Abstimmungen im Vorfeld dafür umso länger: Für 1,7 Mio. Euro vergaben die Ratsmitglieder sieben verschiedene Gewerke im Rahmen der Hallenbad-Sanierung.

Erfreulich ist dabei, dass alle Gewerke von heimische Firmen sowie einem Unternehmen aus der Medebacher Partnerstadt Worbis ausgeführt werden.

Die reinen Baukosten liegen mit momentan 2,5 Mio. Euro weniger als 10 Prozent über dem 2017 beschlossenen Betrag von 2,35 Mio. Euro, was angesichts der Preissteigerungen im Baugewerbe positiv gewertet wurde.

Die Oberstraße und der Marktplatz sollen in den kommenden vier Jahren barrierefreier werden (Details siehe Bericht unten auf der Seite).

Parkplatz Aventura

Der neue Parkplatz aus Richtung Küstelberg beim Aventura Spielberg ist fertig. Die Kosten von knapp 40.000 Euro tragen je zu einem Drittel die Touristik, die Stadt und die Gastronomie Hasenstall.

Feuerwehr-Fördergelder

Bürgermeister Thomas Grosche berichtete von einem Termin mit der Heimatministerin Ina Scharrenbach, bei dem diese einen Fördertopf für Feuerwehrhäuser in kleinen Orten angekündigt habe.

Zur Verfügung stehen sollen maximal 250.000 Euro pro Baumaßnahme, der Fördertopf soll voraussichtlich 3 Mio. Euro betragen. Genaue Details seien noch nicht bekannt. Grosche regte an, sich ggf. mit den Plänen für das Feuerwehrhaus in Deifeld für diese Förderung zu bewerben.

Radweg

Dem Rat liegt ein Antrag auf den Bau eines Fuß- und Radweges vom Sportplatz in Düdinghausen nach Oberschledorn vor. Daher werden nun die Fördermöglichkeiten und ein Streckenverlauf des Weges geklärt, um ihn eventuell im Haushalt 2021 einzuplanen.

Bildungsschecks

Ab Februar können Firmen bei Wirtschaftsförderer Michael Aufmhof Bildungs-Schecks für betriebliche Schulungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von 500 Euro beantragen. Bildungs-Schecks für individuelle Fortbildungen werden an den HSK weitergeleitet.