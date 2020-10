Saat und Ernte mehr wertschätzen

Herbstferien. In meiner Kindheit hießen die noch Kartoffelferien. Und ich erinnere mich noch genau an den einen Nachmittag, als mich ein Klassenkamerad gefragt hatte, ob ich nicht auch Lust hätte, beim Bauern zu helfen, Kartoffeln einzusammeln.

Es war ein sonniger Tag und ich habe das Bild noch vor Augen, wie wir zu mehreren auf den Knien mit unseren kurzen Lederhosen durch die Furchen rutschten und mit den Händen durch den losen Ackerboden wühlten, um die restlichen Kartoffeln in Drahtkörben zu sammeln.

Vorher hatte der Bauer schon mit dem hinter dem Trecker gespannten Roder die Pflanzen ausgemacht und die meisten Kartoffeln aufgenommen. Jetzt galt es, die restlichen Kartoffeln, die der Roder nicht erfasst hatte, einzusammeln.

Eine Butterstulle und Einsfünfzig

Anfangs war es noch ein lustiges Schwadronieren. Doch nach und nach begann der Rücken von der ungewohnten Bückhaltung zu schmerzen und man war jedes Mal froh, wenn ein Drahtkorb voll war und man ihn zu den bereitstehenden Säcken am Ackerrand bringen konnte. Wir begannen die Reihen zu zählen, die noch vor einem lagen und mit der Anzahl der Reihen zu vergleichen, die wir schon geschafft hatten. Geschafft, aber auch zufrieden, zogen wir dann schließlich mit dem Traktor und dem gefüllten Kartoffelhänger zum Hofgebäude. Dort gab es dann zur Stärkung eine dicke Butterstulle und einen Becher Kakao. Und 1 Mark fuffzig als Tageslohn.

Stolz über mein erstes selbst verdientes Geld zog ich staubverschmiert und glücklich nach Hause. Ob das damals eine angemessene Bezahlung war, war mir zu der Zeit egal. Ob mich das Erlebnis nachhaltig geprägt hat, vermag ich nicht zu sagen.

Spuren

Welche Spuren es in meiner Persönlichkeit hinterlassen hat, mag unterhalb der Nachweisgrenze sein. Dennoch habe ich das Bild in meiner Erinnerung, verbunden mit dem Geruch des Staubes in der Nase und dem Gefühl einer Kartoffel in der Hand.

Vieles hat sich seitdem verändert. Der Acker von damals ist mit Mehrfamilienhäusern bebaut. Die Anbau- und Erntemethoden haben sich verändert. Der Kontakt zu den Lebensmitteln erfolgt meistens im Supermarkt oder beim Discounter, wenn man nicht die Möglichkeit nutzt, auf dem Markt direkt vom Erzeuger zu kaufen.

Selbstverständlichkeiten?

Wie selbstverständlich setzen wir voraus, dass alles zu jeder Zeit zu bekommen ist. Es ist eine überraschende Entdeckung, wenn man sich einmal Zeit nimmt, und sich zu den Lebensmitteln, die ich so am Tage zu mir nehme, mal die Menschen vorstellt, die daran beteiligt sind, bis ich das alles bei mir im Haus habe und genießen kann.

Vom Saatgutzüchter über den Landwirt, die Erntehelfer, die Transportfahrer, die Verarbeitenden und Verkäuferinnen, um nur einige zu nennen. Allen, auch den jetzt nicht Genannten von dieser Stelle, mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und über allem und auf allen möge weiter der Segen Gottes schützend sich wölben.

Pfarrer Rainer Müller, (63) Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Brilon