Hochsauerland. Wegen einer Untersuchung soll ein 18-jähriger 48 Stunden lang nicht schlafen, so der Ausgangspunkt des Romans über eine Vater-Sohn-Beziehung.

Roman-Empfehlung aus Meschede: 48 Stunden ohne Schlaf

Unser Buchtipp der Woche kommt heute aus der Stadtbücherei Meschede von Bücherei-Leiterin Gisela Fildhaut. Es geht um das Buch „Gianrico Carofiglio: Drei Uhr morgens“, erschienen im Folio Verlag.

Worum geht es?

Als Kind erkrankt Antonio an Epilepsie und muss mit Medikamenten und Einschränkungen leben. Als ihn ein in Marseille lebender Arzt, Spezialist für Epilepsie-Erkrankungen, begutachtet, reduziert er Antonios Tabletten. Drei Jahre später, als 18-jähriger, muss Antonio zu einer erneuten neurologischen Untersuchung nach Marseille, die vorschreibt, zwei Tage und Nächte ohne Schlaf zuzubringen. Sein Vater, der inzwischen von der Familie getrennt ist, begleitet ihn.

Was macht das Buch aus? Wo liegen Stärken oder Schwächen?

In dieser bewegenden Geschichte einer Annäherung von Vater und Sohn zeigt der 58-jährige sizilianische Autor Carofiglio, bekannt vor allem durch seine Krimis aus dem Mafia-Milieu, dass er sich nicht nur in Verstrickungen von Politik und Mafia auskennt, sondern auch in den Untiefen der menschlichen Seele.

Mit 50 Jahren blickt der Ich-Erzähler Antonio auf seine Kindheit und Jugend, und da vor allem auf zwei Tage und Nächte kurz vor seinem 18. Geburtstag zurück.

Der verschlossene Gymnasiast Antonio hat ein sehr kühles Verhältnis zu seinem Vater, von dem er aufgrund der Scheidung seiner Eltern nicht viel weiß.

Als er zu einer erneuten Untersuchung seiner Epilepsie-Erkrankung nach Marseille muss, und seine Mutter ihn wegen einer beruflichen Verpflichtung nicht begleiten kann, fährt sein Vater mit ihm. Der französische Professor, Spezialist für Epilepsie, hat Antonio bereits drei Jahre früher behandelt und die Erkrankung zum Stillstand gebracht. Um nun sicherzugehen, dass Antonio geheilt ist, soll er 48 Stunden ohne Medikamente und ohne Schlaf bei ganz normaler Belastung verbringen. Der Aufenthalt der beiden vollzieht sich vor der beeindruckenden Kulisse der rauen französischen Hafenstadt zwischen Wachzustand und Erschöpfung, er führt sowohl an touristische Orte wie auch in anrüchige Viertel. Der Vater erzählt von seiner Jugend, von der Bekanntschaft mit der Mutter des Jungen – der Sohn von seinen Hoffnungen und Ängsten. In teils alltäglichen, teils philosophischen Unterhaltungen kommen sich Antonio und sein Vater langsam näher.

Warum empfehlen Sie das Buch?

Die Krimis von Gianrico Carofiglio um den Mafia-Staatsanwalt Guerrieri gehören zu meinen Lieblingskrimireihen. Seine Sprache, sein psychologischer, empathischer Blick auf seine Figuren gefallen mir sehr. Und so habe ich auch den neuen Roman, diesmal keine Kriminalgeschichte, verschlungen. Carofiglio erzählt anrührend, sentimental, aber niemals kitschig eine bewegende Vater-Sohn-Geschichte. Der Buchtitel ist übrigens ein Zitat des Schriftstellers Scott Fitzgerald („Der große Gatsby“), der einmal gesagt hat: „In der dunklen Nacht der Seele ist es immer drei Uhr morgens.“

Für wen ist das Buch gedacht?

Wer sich für menschliche Schicksale interessiert, wird Gefallen an der knappen Geschichte haben. Ein sehr ergreifender Roman.