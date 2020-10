Stadtverwaltung Brilon Rat Brilon verabschiedet Kämmerer Wolfgang Pack in Ruhestand

Brilon. Der Kämmerer der Stadt Brilon, Wolfgang Pack, wird in den Ruhestand verabschiedet. Eines seiner Ziele: Mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen.

Die 70. Ratssitzung der noch laufenden Wahlperiode in Brilon war sowohl für einen Teil der Ratsmitglieder als auch für Kämmerer Wolfgang Pack die letzte Ratssitzung. Die Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder erfolgt in der konstituierenden Sitzung des neuen Rates am 5. November.

Wolfgang Pack jedoch hat Mitte Oktober 2020 seinen letzten Arbeitstag nach 45 Jahren Dienst bei der Stadt Brilon. Bürgermeister Dr. Bartsch verabschiedete Wolfgang Pack vor dem Rat der Stadt Brilon mit einem Blumenstrauß und einer persönlichen Urkunde.

Mit einigen sehr persönlichen Worten dankte er ihm für den besonderen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Wer Wolfgang Pack kennt, weiß auch, warum die Urkunde mit zwei Zitaten Loriots aus dem Film Pappa ante Portas versehen wurde: „Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch.“

Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen

Mit Wolfgang Pack verliert die Stadt einen immer einsatzbereiten Kollegen, der aufgrund seiner weitreichenden Erfahrung aus allen Bereichen der Verwaltung auch viel Wissen herausträgt. Auch er wird sich umstellen müssen, war er doch zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Stadt Brilon da. Somit schließt die Urkunde mit: „Es ist eine neue, mehr ins Private zielende Tätigkeit.“

Wolfgang Pack hat schon große Pläne geschmiedet und wird ab sofort viel Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen, im und am Haus herum werkeln und – sofern es die Situation zulässt – auf Reisen gehen. Seine Kolleginnen und Kollegen wünschen ihm „von Herzen ein langes, gesundes und erfülltes Leben im Ruhestand“. Auch innerhalb der Verwaltung wird es noch eine Verabschiedung geben, in der die Urkunde über seine Versetzung in den Ruhestand übergeben wird und ganz offiziell wird, dass nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt.