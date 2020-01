Rahmenprogramm zum Bob- und Skeleton-Weltcup in Winterberg

Nervenkitzel ist beim Bob- und Skeleton-Weltcup und der Europameisterschaft im Viererbob garantiert. Viele Einheimische und Touristen planen am Freitag (3.1.) oder am Wochenende (4./5.1.) einen Besuch an der Winterberger Bobbahn. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Am Donnerstag (2.1.) gab es auf der Pressekonferenz in der Eisarena-Lounge nicht nur die letzten Interviews mit einigen der deutschen Top-Athleten vor dem Start, sondern auch Infos, was die Rennbesucher außerhalb der Eisröhre erwartet.

„Die Stadt ist voll und wir rechnen mit vielen Besuchern“, freute sich Sandra Schmitt, zuständig für das Marketing der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (SZW).

Geheiztes Besucherzelt an der Veltins-Eisarena in Winterberg

Musik gibt es am Samstag und Sonntag am Veltins-Kreisel. Unter anderem tritt die Coverband JUMP! aus Sundern auf, die von Silbermond über Donna Summer, Bon Jovi, Simple Minds, Abba und Prince alles im Programm hat, was gute Laune macht.

Altkreis Brilon Kostenlos für Besitzer der Bürgerkarte Winterberger Bürger, die Inhaber der neuen Bürgerkarte sind, haben an einem Renntag ihrer Wahl freien Eintritt. Die Karte muss mitgeführt und am Eingang vorgezeigt werden. Mit der Bürgerkarte muss der Eingang an Tor 2 , der am Kapperundweg liegt , genutzt werden (auch erreichbar über den Birkenweg). Die Bürgerkarte gibt es in verschiedenen Varianten, sie ist ausschließlich bei der Touristik- und Wirtschaft GmbH, Am Kurpark 4, erhältlich. Tel.: 02981-92500, E-Mail: info@winterberg.de

Wer Gefallen an der Band findet: Am 8. Februar bei der Junioren-WM Bob und Skeleton treten die Sechs aus Sundern wieder in der Eisarena auf. Für Partymusik und Spaß sorgt auch Sängerin Chantal Jansen. Bereits ab Freitag ist der bekannte Radiokomiker Jürgen Bangert alias Elvis Eifel wieder im Einsatz und macht mit seinen witzigen und respektlosen Fragen den Kreisel unsicher.

Alle Infos zum sportlichen Geschehen in der Eisbahn liefert Bahnsprecher Gerhard „Willi“ Willmann, DJ Tony Kaufmann legt die dazu passende anheizende Musik auf. Videowände im Kreisel und in der Zielarena sorgen dafür, dass die Zuschauer alle Läufe und die Interviews mit den Sportlern direkt nach der Zieleinfahrt verfolgen können.

Autogrammstunde mit ehemaligem Bob-Profi Kevin Kuske

An Tor 2 steht wieder das geheizte Besucherzelt, das zu Aufwärm-Pausen einlädt und wo man auch warme Getränke und kleine Snacks bekommt. Kaffeespezialitäten mit und ohne Alkoholzugabe gibt es auch im Kreisel.

Ganz neu sind die Merchandise- und Fanartikel, die es in der Zielarena zu kaufen gibt: Mützen, Halstücher, Schlüsselanhänger aus Filz oder in Form des Eisarena-Maskottchens Kufi warten auf Abnehmer. Autogrammjäger sollten sich das Wochenende vormerken.

Am Samstag und Sonntag ist Kevin Kuske vor Ort – der seit 2018 ehemalige Profiathlet gilt mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen als der erfolgreichste Bobsportler bei olympischen Spielen und war insbesondere bekannt für seine enorme Schnelligkeit und Kraft als Anschieber. Er feiert übrigens am Samstag seinen 41. Geburtstag.

Auf ganz anderem Terrain ist Alisa Vivot unterwegs: Die Feldhockey-Nationalspielerin vom Düsseldorfer HC erfüllt am Samstag ab 11 Uhr ebenfalls gern Autogrammwünsche.Wer auf Instagram unterwegs ist und eine Chance haben möchte, sein Foto im Bahn-TV zu sehen, sollte sich auf der Plattform mit der Eisarena verlinken.

Die Planungen sind abgeschlossen, Winterberg ist bereit für die Wettkämpfe. „Die Veranstaltung ist wieder ehrenamtlich organisiert“, betonte Christoph Brieden, 2. Vorsitzender des BSC Winterberg. Es sei zwar nicht immer einfach, genügend Helfer zu bekommen, aber es habe wieder geklappt. „Ich bin sehr gelassen.“

Karten für den Weltcup gibt es noch an den Tageskassen, die anderthalb Stunden vor Rennbeginn öffnen. Erwachsene zahlen 10 Euro, ermäßigte Tickets gibt es für 5 Euro, Kinder bis einschließlich zehn Jahre sind frei.