Gemeinsamkeit macht stark. Was für eine schöne Idee! Freizeitpark, Kino und Event-Agentur schließen sich zusammen, bieten einem Virus die Stirn. Sie stampfen binnen 72 Stunden eine Aktion aus dem Boden, die Zuspruch, Anerkennung und Lob verdient. Und das, weil sie aus der Not heraus entstanden ist und anderen Mut machen kann. Weil sie wichtige Botschaften nach außen transportiert: Es geht weiter. Irgendwie. Zunächst anders, als geplant. Aber es bewegt sich was, wir sind nach wie vor da, wir geben nicht auf.



Reichtümer können die drei Aktionspartner damit sicherlich nicht verdienen. Der Aufwand ist groß, der persönliche Einsatz unbezahlbar. Wenn im Autokino aber zum Beispiel der Hape-Kerkeling-Film „Der Junge muss an die frische Luft“ läuft, dann gewinnt der Titel in Corona-Zeiten eine ganz andere Bedeutung. Wir alle müssen mal wieder durchatmen um – bei aller gebotenen Vorsicht – auf andere Gedanken zu kommen. Besagter Film trägt übrigens das Prädikat „besonders wertvoll“. Das verdient die Auto-Kino-Aktion meiner Meinung nach auch. Thomas Winterberg