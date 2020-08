In Brilon gab es einen Einbruch in einem Tabakladen.

Einbruch Polizei ermittelt: In Briloner Tabakladen eingebrochen

Brilon. Die Polizei sucht Zeugen: In Brilon ist es zu einem Einbruch gekommen. Was die Beamten bis jetzt wissen.

Ein Einbruch hat sich am Wochenende in Brilon abgespielt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Sonntag gegen 5 Uhr schlugen Einbrecher die Fensterscheibe eines Tabakladens an der Strackestraße ein. Anschließend kletterten die Unbekannten in das Geschäft.

Anwohner hörten den Einbruch und riefen sofort die Polizei.

Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Angaben über die Beute liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.