Politik im HSK lässt Frauen nur wenig Chancen zum Mitreden

Vor gut einem Jahr haben wir schon einmal ermittelt, wie hoch der Frauenanteil in den Stadträten im Altkreis Brilon ist. Damals hatte Winterberg die niedrigste Quote. Das hat sich durch die Kommunalwahl deutlich verändert. Statt sechs Prozent beträgt der Anteil in Winterberg jetzt 24 Prozent. Auch in Brilon, Olsberg und der kleinen Stadt Hallenberg sind nun immerhin rund ein Viertel der Stadtvertreter-Sitze weiblich besetzt. Und im Kreistag des Hochsauerlandkreises steigt die Zahl der Frauen deutlich.

Das ist eine erfreuliche Entwicklung.

Doch, wenn man bedenkt, dass auch im HSK das Geschlechter-Verhältnis etwa 50-50 ist, wird deutlich: Es muss sich noch einiges ändern, damit die Männerdomäne Politik bei uns vor Ort tatsächlich geknackt wird und Frauen gleichberechtigt mitgestalten können. Das gilt natürlich besonders dort, wo der Frauenanteil durch die aktuelle Kommunalwahl sogar noch gesunken ist.

Deshalb sollten wir Frauen ermutigen, sich stärker einzumischen und in der Politik aktiv mitzuarbeiten.