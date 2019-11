Passend zum 1. Advent soll es weiß werden im Sauerland

Hochsauerland. Winterwonderland oder Grau in Grau mit Schneematsch auf den Straßen? Wetter-Experte Julian Pape verrät, wie das Wetter an diesem Wochenende wird.

Nach regnerischen und milden Tagen kehrt der Frühwinter ins Sauerland zurück. Dabei fällt allerdings nur in den Hochlagen etwas Schnee, ansonsten gestaltet sich das Wochenende ruhig und recht kalt.

Das Wetter auf dem Berg

Der November geht auf dem Kahlen Asten etwas zu warm in die Wetterhistorie ein. Die Abweichungen zum Normalwert sind aber nur gering. In Sachen Niederschlag wird das Monatssoll nach einem zu nassen Oktober wieder einmal nicht erreicht. Daran änderte auch der regenreiche Donnerstag nichts mehr und die letzte beiden Tage des Novembers bringen nun nur noch wenige Niederschläge. Diese fallen aber vor allem am Freitagnachmittag und -abend durchweg als Schnee und so kann sich ab 650 bis 700 Metern Höhe wieder eine dünne Schneedecke bilden, die allerdings maximal für eine kleine Schneeballschlacht oder eine Rodelpartie reichen wird. Schon am Samstag sind die letzten Schneeschauer abgezogen und es stellt sich bei Tageswerten um 0°C ruhiges Frühwinterwetter mit etwas Sonnenschein ein.

Die Nacht zu Sonntag wird dann teils klar und frostig kalt, am Tag ziehen dann wieder etwas mehr Wolken auf, welche allerdings höchstens einige wenige Flocken bringen werden. Für den Montag steht weiterhin recht ruhiges Wetter mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken bei recht kalten Temperaturen an.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach trüben und regnerischen Tagen wird sich die Sonne in den kommenden Tagen gerade rund um die Medebacher Bucht und den Diemelsee wieder etwas häufiger blicken lassen. Schon der Freitagvormittag bringt längere freundliche Abschnitte, am Nachmittag und Abend ziehen dann einzelne kurze Schauer durch. Diese fallen entlang von Orke, Diemel und Nuhne meist als Regen mit einzelnen Schneeflocken. Nur in den höheren Lagen der Stadtgebiete ist auch mal eine weiße Anzuckerung möglich. Das Wochenende bringt uns dann meist trockenes Wetter, besonders am Samstag zeigt sich die Sonne hin und wieder und die Temperaturen erreichen maximal zwischen 2 und 4, eventuell auch 5°C.

Etwas kühler wird der Sonntag, an welchem vor allem in der Medebacher Bucht auch etwas dichtere Wolken durchziehen. Einzelne Schneeflocken oder Regentropfen sind dann nicht ganz ausgeschlossen, wahrscheinlicher ist aber ein weiterer trockener Tag. Am Montag geht es dann ruhig weiter mit einem Wechsel aus Hochnebel, Wolkenfeldern und etwas Sonnenschein. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.

Das Wetter für den Nordkreis

Auf eine Schneedecke wird man am Wochenende in Brilon und Olsberg vergeblich warten müssen, auf den Bergen rund um die beiden Orte ist eine dünne Schneedecke aber durchaus möglich. Zu einem schönen Winterspaziergang reicht diese aus, mehr Wintersportaktivitäten sind aber vorerst noch nicht möglich. Trotzdem herrscht quasi ideales Wetter für die ersten Besuche auf den Weihnachtsmärkten. An den späten Nachmittagen des Wochenendes schwanken die Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei einem schwachen Wind bleibt es trocken.

In den Nächten geht es dann auch auf der Briloner Hochfläche und im Ruhrtal knapp unter den Gefrierpunkt hinab. Dazu wechseln sich dichtere Wolkenfelder mit längeren klaren Abschnitten ab. Am Tag bedeutet dies natürlich auch die ein oder andere Sonnenstunde. Für den Start in die neue Woche sind die Vorzeichen noch nicht ganz klar. Voraussichtlich setzt sich das meist trockene Wetter mit Sonne und Wolken weiter fort. Mit geringerer Wahrscheinlichkeit können aus Nordwesten aber auch einige kurze Schauer durchziehen, die meist als Schneeregen oder Schnee fallen.

Trend

Bis zum Donnerstag kommender Woche bleibt es ruhig. Die Sonne kann sich zeitweise durchsetzen und es ist meist trocken. Anschließend geht es mit Tiefdruckwetter weiter, ob Schnee oder Regen ist noch unsicher. Mehr unter www.wetter-sauerland.de