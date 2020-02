Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Schulen in Brilon und Olsberg bleiben am Montag geschlossen. In Winterberg und Marsberg sollen Eltern entscheiden, hieß es am Samstagabend.

Orkan: Die Schulen in Brilon und Olsberg warnen Eltern

Sturmtief „Sabine“ wird am Sonntag und Montag mit Windgeschwindigkeiten von 120 km/h und mehr über das Sauerland ziehen. Viele Schulen sagen den Unterricht am 10. Februar bereits ab.

Manche Schulen lassen bis zum Sonntagabend noch offen, ob der Schulbetrieb am Montag komplett ausfällt - und überlassen Eltern die Entscheidung, ob sie ihre Kinder zum Unterricht schicken. Allerdings: Auch diese Schulen im Raum Winterberg und Marsberg kündigen an, noch kurzfristig ihre Einrichtungen wegen des Orkans komplett zu schließen.

Olsberg: Mit Blick auf die erwartete Sturmlage haben die Leitungen aller Grundschulen in der Stadt Olsberg, der Schule an der Ruhraue sowie der Sekundarschule Olsberg-Bestwig entschieden, dass am Montag, 10. Februar, kein Unterricht stattfindet. Dieses Vorgehen ist mit der Stadt Olsberg als Schulträgerin abgestimmt. Die Schließung betrifft auch die Betreuungsangebote wie z.B. OGS, sichere Grundschule von 8 bis 13 Uhr. Das teilte die Stadt Olsberg mit.

Brilon: Für die Schulen der Stadt Brilon hatte es am Freitag zunächst überwiegend geheißen, dass die Eltern entsprechen der Weisung der Bezirksregierung Arnsberg am Montag selbst entscheiden sollen, ob sie ihre Kinder zu Schule schicken.

Mittlerweile hat die Stadt Brilon entscheiden, das an den Schulen im Stadtgebiet kein Unterricht stattfindet. Das teilte auch das Gymnasium Petrinum auf seiner Homepage mit. Dort wird es aber bis 13.15 Uhr eine Betreuung von Schülern geben, die dennoch den Weg in die Schule finden. Auch die Marienschule, in kirchlicher Trägerschaft, bleibt am 10. Februar geschlossen.

Infos in Marsberg und Winterberg über Schul-Hompages

Raum Winterberg: „Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren“, hieß es am Samstagabend auf der Homepage des Winterberger Gymnasiums. Und: „Sofern wir kurzfristig entscheiden müssen, dass der Unterricht am Montag komplett entfallen muss, so werden wir dies über die Homepage bekannt geben“, hieß es dort am Samstagabend. Die gilt auch für Sekundarschule Medach-Winterberg. Die Schulleitungen der Grundschulen haben indessen entschieden, dass die Grundschulen im Stadtgebiet Winterberg (Niedersfeld, Siedlinghausen und Winterberg) am Montag geschlossen bleiben.

Marsberg: „Ob am CMG am Montag der Unterricht aufgrund der erwarteten Sturmlage ausfällt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Wir beobachten die Lage und sind im Austausch mit den entsprechenden Stellen“, heißt es auf der Homepage des Carolus-Magnus-Gymnasiunms Marsberg. „Ich möchte Sie in Bezug auf die bevorstehende Unwetterwarnung darüber in Kenntnis setzen, dass Sie als Erziehungsberechtigte grundsätzlich das Recht haben, bei extremen Witterungsverhältnissen zu entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken. Sollten Sie sich gegen einen Schulbesuch entscheiden, ist die Schule über das Fernbleiben zu informieren“, so Schuleiter Dr. Markus Bohnensteffen.