Hochsauerlandkreis/Winterberg. Mit 137 km/h erreicht Sabine am Kahlen Asten exakt die Windgeschwindigkeit wie Mega-Sturm Kyrill. Weshalb die Schäden viel geringer ausfallen.

Orkan: Deshalb war Sabine nicht so verheerend wie Kyrill

Zug- und Flugausfälle, Autobahnsperrung, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer, geschlossene Schulen und zahlreiche Feuerwehreinsätze – Orkantief Sabine hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einige Schäden angerichtet. Die Schadensbilanz fällt allerdings deutlich geringer aus als bei Jahrhundert-Orkan Kyrill, der im Januar 2007 ganze Wälder verwüstete und allein in Deutschland Schäden in Milliardenhöhe verursachte.

Viele Wälder im Sauerland sind noch heute geprägt von den Auswirkungen, die Kyrill hinterlassen hat.

Zwei Gründe weshalb Sabine nicht mit Kyrill zu vergleichen ist

Dabei wurde mit 137 km/h am Kahlen Asten - mit 841,9 Meter der zweithöchste Berg in Nordrhein-Westfalen - exakt die maximale Windgeschwindigkeit gemessen, mit der auch Kyrill über den Berg bei Winterberg gezogen war.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Weshalb richtete Sabine dann nicht ähnliche Schäden an wie Kyrill?

Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon 1 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Brilon Wald mit Blick auf die Klinik Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Winterberg Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Winterberg Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Medebach Foto: Feuerwehr Medebach Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: eine Feuereiche blieb vom Sturm unbeschadet Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Züschen Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill im Altkreis Brilon. Hier: Briloner Stadtwald Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 23 Rückblick- Kyrill im Altkreis Brilon Sturmschäden nach Kyrill in Brilon. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Das hat zwei Gründe“, sagt Wetterexperte Julian Pape vom Wetterportal Sauerland. Zum einen erreichte Sabine in Tal- und Ortslagen meist weniger als 100 km/h. „Hier liegt ein deutlicher Unterschied zu Kyrill. Damals wurden vielfach Orkanböen bis ins Flachland gemessen.“

Außerdem hielten diese Orkanböen über mehrere Stunden an. Bei Kyrill dauerten diese extremen Windgeschwindigkeitenam 18. und 19. Januar 2007 flächendeckend bis zu 20 Stunden an, bei Sturmtief Sabine waren es dagegen „nur“ drei bis vier Stunden. „Wenn ein Orkan Bäume über so viele Stunden bearbeitet, wie es bei Kyrill der Fall war, geben sie irgendwann nach.“

Es geht zunächst stürmisch weiter

Mit den hohen Windgeschwindigkeiten ist es nach dem Durchzug von Sturm Sabine allerdings noch nicht vorbei. „Es bleibt bis zum Dienstag weiterhin sehr stürmisch“, sagt Julian Pape.

„Nach einer geringfügigen Beruhigung über Tag nimmt der Wind im Bereich eines Randtiefs zum Abend sogar nochmals zu und erreicht auf den Bergen nochmals orkanartige Böen um 110 km/h. Daher bleibt die Unwetterwarnung bis zum Dienstag weiterhin bestehen.“ Daher sei auch damit zu rechnen, dass Bäume umstürzen – allerdings auch weiterhin nur vereinzelt und nicht flächendeckend wie bei Kyrill.