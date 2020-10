Olsberg. Sie ist ein wichtiger Baustein der städtischen Entwicklung in Olsberg: Die Brücke über die Ruhrauen in Bigge wurde im kleinen Kreis eingeweiht.

Nachdem seit einigen Wochen Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer die neue Brücke in den Ruhrauen längst nutzen, wurde sie gestern Mittag auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben und von Dechant Richard Steilmann Gottes Segen eingeweiht.

Das Bauwerk in Form eines Bumerangs ist rund 35 Meter lang und hat rund 493.000 Euro gekostet. Allerdings wird der städtische Haushalt nicht über Gebühr strapaziert, denn wie alle anderen Stationen des Kneipp Erlebnisparks, wird auch diese Baumaßnahme zu 80 Prozent von der Europäischen Union und dem Land gefördert.

Nur ein kleiner Festakt wegen Corona

Damit sei auch der finale Schlusspunkt des Kneipp-Erlebnisparks gesetzt, so Bürgermeister Wolfgang Fischer im Rahmen eines coronabedingten nur kleinen Festakts im Beisein der Vertreter der am Bau beteiligten Firmen Hillebrand und Eickmann.

Insbesondere der heimischen Firma Metallbau Hillebrand aus dem Hohlen Morgen, die für Herstellung und Montage verantwortlich zeichnete, zollte der Bürgermeister ein dickes Lob. Fischer: „Hillebrands können sogar Brücken.“ Sein Dank galt auch dem Baubegleiter der Stadt Jan Tillmann und vor allem dem Olsberger Ingenieurbüro Dubslaff & Rosenkranz, Sie hatten das Heft in die Hand genommen, als es in der Planungsphase so einige Schwierigkeiten zu meistern galt. Unter anderem konnte man sich im Olsberger Rathaus und im Stadtrat mit den ursprünglich veranschlagten Kosten von 700.000 Euro sowie auch mit der Form, der als Bogen geplanten Brücke nicht so recht anfreunden.

Insgesamt sei das Echo der Bevölkerung mehr als positiv, so der Bürgermeister. Allerdings habe man auf eine Asphaltierung der Wege verzichten müssen, da es sich um ein Naturschutzgebiet handele.

Brücke noch nicht begehbar

Das wird auch deutlich, wenn man einen Blick auf die am Geländer der Brücke angebrachten Schautafeln wirft. Darauf wird erläutert, welche Kräuter, Blumen und Bäume in den Ruhrauen wachsen und welche Fische sich in der Ruhr tummeln.

Die Brücke kann derzeit noch nicht benutzt werden, weil noch die Geländer angebracht, der Bodenbelag verlegt sowie die Zuwegung fertig gestellt werden.