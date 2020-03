Ungeachtet der Corona-Krise gehen die Bauarbeiten in der Olsberger Innenstadt voran. Sowohl an der Bahnhofstraße als auch am Marktplatz arbeiten Unternehmen mit Hochdruck, damit die Baumaßnahmen im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzepts“ bis zum Kreisschützenfest im September abgeschlossen sind.

Bis dahin ist noch ein halbes Jahr Zeit und – so die Hoffnung – vielleicht hat sich die derzeitige mehr als angespannte Lage wieder normalisiert, so dass zumindest der Höhepunkt der Schützenfestsaison 2020 wie geplant steigen kann. Am Marktplatz haben die vorbereitenden Arbeiten zur Erweiterung der Kanalisierung begonnen.

Altkreis Brilon Zentren-Konzept Abgeschlossene Baumaßnahme sind die Kreisverkehre Olsberger Markt, Bigge-Erikaneum, Bahnhof-/Hüttenstraße, der Vorplatz Konzerthalle und die Umgestaltung der Bahnhof- und Ruhrstraße sowie der Carls-Aue-Straße. Fast fertig sind der Mehrgenerationenpark, die Untere Sachsenecke mit der Sanierung der Brücke über den Sitterbach und der Olsberger Markt.

Dazu sind zum Ausheben der Baugrube Baggerarbeiten erforderlich. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Zahl der Straßeneinläufe – also der Gullys – erhöht. Damit soll die Abflusssituation für das Niederschlagswasser weiter verbessert werden.

Bahnhofstraße halbseitig gesperrt

Im Anschluss an die Tiefbau-, werden die Straßenbauarbeiten in Angriff genommen. Für die abschließende Umgestaltung des Marktplatzes sind noch einmal drei Bauabschnitte angesetzt. „Alles in allem liegen wir voll im Zeitrahmen“, so Jörg Fröhling, der Pressesprecher der Stadt Olsberg.

Bereits seit Mitte Januar wird der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Bahnhof-/Hüttenstraße und dem Mariengässchen, ähnlich wie schon die anderen Straßen im Olsberger Zentrum, umgestaltet. Damit soll gewährleistet werden, dass die Verkehrsteilnehmer in Zukunft noch sicherer unterwegs sind. Und das alles mit eigenen Parkstreifen, Radweg und ebenfalls einem weiteren Blickfang. Um diese Arbeiten durchführen zu können, ist derzeit der entsprechende Abschnitt der Bahnhofstraße halbseitig gesperrt.

Wo es noch Restarbeiten gibt

Größere Behinderungen sind allerdings nicht bekannt, da der Autoverkehr „stadteinwärts in Richtung Zentrum durch das Mariengässchen und die Untere Sachsenecke bis zum Kreisverkehr umgeleitet wird. Der Stadtverkehr „stadtauswärts“ hat auf der Bahnhofstraße quasi „Freie Fahrt“. Nach Auskunft der Stadt Olsberg sollen Arbeiten bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Restarbeiten auf dem Weg zum Kurpark

Bleibt noch zu erwähnen, dass an der neuen Brücke über den Sitterbach sowie am Bachlauf, in der Sachsenecke noch Restarbeiten durchgeführt werden. Gleiches gilt für den Eingangsbereich zum Kurpark Dr. Grüne und am Flusslauf der Gierskopp.

Eigentlich ist geplant, dass Mitte Mai das Projekt „Zentrum Olsberg“, einschließlich des Mehrgenerationenparks seiner Bestimmung übergeben werden soll. Wenn dieser Termin aus den besagten Gründen nicht gehalten werden kann, an den beteiligten Unternehmen hat es dann nicht gelegen. Die haben in Olsberg einen guten Job gemacht.