Olsberg: Rettungspunkte Antfelder Wald in App eingepflegt

„Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, dass die Rettungspunkte nun eingepflegt sind“, freut sich Haupt-Initiator Manfred Brandenburg. Ganz genau kann er gar nicht sagen, wem dies denn nun schlussendlich zu verdanken war, denn für die Aufnahme in die App hatten sich viele Stellen mit eingesetzt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bis dato waren die 20 Rettungspunkte in Zusammenarbeit mit der Leitstelle Sauerland ausgewiesen worden. Sie waren bereits im Herbst in den Leitstellenrechner eingepflegt worden, so dass Rettungswagen sie per GPS finden können. Wer 112 wählt, kann sie zu diesem Punkt lotsen.

Karte herunterladen und wissen, wo genau der Hilfepunkt ist

Dass jetzt im zweiten Schritt die App „Hilfe im Wald“ hinzugekommen ist, hilft einmal mehr, weil über sie Karten mit den Hilfepunkten heruntergeladen werden können, die nützlich, wenn einmal kein GPS-Empfang vorhanden ist.

Dann können zum Beispiel Spaziergänger, die im großen Wald von diesem Ortsteil Olsbergs einen Verletzten finden und die App-Karte besitzen, sich einen Ort mit Handy-Empfang suchen und dann Hilfe gezielt zu diesem Punkt holen, der ja eingepflegt ist.

Testen, wo Handyempfang in Antfelder Wald ist

In einem nächsten Schritt wollen die Wehrleute noch testen, wo genau Handy-Empfang im Antfelder Wald ist und ob auch von allen Hilfepunkten aus die 112 angewählt werden kann, das Signal stark genug ist.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die Feuerwehr die Rettungspunkte eingerichtet. Dabei, dass die Punkte auch in die App aufgenommen werden, hatte sie viel Unterstützung vom Hochsauerlandkreis und heimischen Tourismus-Organisationen erfahren.