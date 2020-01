Olsberg/Meschede. Die Polizei im HSK hat am Samstagabend ein 12 Jahre altes Kind aus Olsberg gesucht. Milena ist inzwischen wohlbehalten angetroffen worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olsberg: Vermisstes Mädchen wieder wohlbehalten aufgetaucht

Das in Olsberg vermisste Kind ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das hat die Polizei vor wenigen Minuten per facebook mitgeteilt. Einzelheiten gab die Polizei in der Nacht nicht mehr bekannt. Sie bedankt sich aber für die zahlreichen Hinweise, die zum Antreffen von Milena geführt hatten.„Bitte um Mitfahndung“, hatte es noch gegen 20 Uhr in einem Tweet der Polizei im Hochsauerlandkreis geheißen. Über die sozialen Netzwerke war der Aufruf binnen kurzer Zeit sehr häufig geteilt worden.

Polizei bedankt sich

Am Samstagabend hatte die Kreispolizeibehörde in Meschede den Suchaufruf samt Foto per Twitter veröffentlicht. Die 12-jährge Milena war seit Freitagabend vermisst worden. Einzelheiten darüber, wo sich das Mädchen aufgehalten hatte, gab die Polizei in der Nacht nicht mehr bekannt. Die Polizei bedankt sich aber für die zahlreichen Hinweise, die zum Antreffen von Milena geführt hatten.

.