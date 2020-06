Olsberg: Mann löscht brennendes Auto – Polizei ermittelt

Ein Auto brennt in Olsberg. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Olsberg. In Olsberg brennt ein Pkw auf dem Parkplatz im Schloßweg. Der Eigentümer löscht das Feuer. Die Polizei hat einen Verdacht und sucht Zeugen.

Am Samstag gegen 3:40 Uhr morgens brannte nach Angaben der Polizei ein Auto auf einem Parkplatz im Schloßweg.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der 23-jährige Besitzer entdeckte den brennenden PKW und konnte ihn selbstständig löschen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Olsberger gab an, kurz vor Entdeckung des Brandes gehört zu haben, wie ein Roller weggefahren sei.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Es könne nach derzeitigem Sachstand auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Wagen in Brand gesetzt worden sei, so eine Polizeisprecherin zur WP.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen?Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.