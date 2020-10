Der Ort an den Steinen soll um einen weiteren kraftvollen Anziehungspunkt bereichert werden. Im Rahmen eines LEADER-Projektes soll ein „Kneipp´scher Sinnesgarten“ entstehen. Umgesetzt werden soll das Vorhaben im Bereich rund um das Wasserrad in der Straße „Am Istenberg“.„Wir wollen den Kneipp-Gedanken, der ja in Olsberg eine wichtige Rolle spielt, hier bei uns in Bruchhausen aufgreifen“, erklärt Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken. Er ist auch Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins Bruchhausen Aktiv, der Träger des Projektes ist. Entstehen soll ein neuer Ort zum Wohlfühlen und Aktivwerden, ein Kraftort, an dem Einheimische und Besucher neue Kraft tanken können.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entschleunigung und Erlebnis mit allen Sinnen

Karl-Josef Steinrücken erzählt, dass es früher im Bereich des Wasserrades einen Kräutergarten mit vielen wilden Pflanzen und Heilkräuter gab. Doch da durch Hochsauerlandwasser ein neuer Wasserhochbehälter gebaut wurde, was mit sehr viel Erdarbeiten verbunden war, war dieser Weg nicht mehr in seiner alten Form erhalten und so entstand die Idee für den neuen Sinnesgarten. Er soll, so heißt es in der Projektbeschreibung „Entschleunigung für jedermann“ bieten und die Attraktivität des nahen Rothaarsteigs aufwerten. An verschiedenen Stationen sollen alle Sinne angesprochen werden: Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten. Außerdem soll natürlich die Kneipp´sche Philosophie umgesetzt werden.

Ausgangspunkt ist das Wasserrad in Bruchhausen. Hier geht es um die Kraft des Wassers. Abschluss-Punkt des Sinnesgartens ist die Marienkapelle, die als „Kirche am Rothaarsteig“ zur Meditation einlädt. Von dort kann man weiter zur „Mariengrotte“ gelangen – eine „Oase der Stille“ und zum Bruchhauser Rosengarten mit vielfältigen Blumen und Kräutern.

Ländliche Entwicklung fördern LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Ziel ist es, auf innovativen Wegen die Lebensqualität und insbesondere den sozialen Zusammenhalt zu fördern, um so den ländlichen Raum und unsere Region zu stärken. Weitere Infos zu allen aktuellen und schon vollendeten Projekten gibt es im Internet unter: www.leader-hochsauerland.de

Einige Arbeiten noch vor dem Winter

Um das LEADER-Projekt umsetzen zu können, müssen in Kürze noch Forstarbeiten durchgeführt werden. Während dieser Zeit wird der Bereich für Spaziergänger gesperrt. Auch kurzzeitige Sperrungen „Am Istenberg“ und „Am Medebach“ sind eventuell erforderlich. Bis Ende Oktober sollen auch die Arbeiten für den Zulauf und die Wasserbecken erledigt werden. Geplant sind auch noch einige ergänzende Maßnahmen, erzählt Ortsvorsteher Steinrücken. So soll ein Weg mit Liegebank angelegt werden, der bis zum Rothaarsteig im oberen Bereich des Sinnesgartens führt. An diesem Weg soll auch die Station „Schau-genau-hin“ entstehen.

Eigentlich sollte, so Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken, das Projekt schon viel weiter fortgeschritten sein. Doch die Corona-Pandemie hat die Umsetzung verzögert. Deshalb wird sich die Fertigstellung - beziehungsweise einige ergänzenden Maßnahmen -wohl noch ins nächste Jahr hineinziehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 20.000 Euro. 65 Prozent davon sollen durch EU-LEADER-Mittel finanziert werden. Der Restbetrag muss durch den Trägerverein beziehungsweise Eigenleistung aufgebracht werden.

Eröffnung für das Frühjahr 2021 geplant

Die Eröffnung des Kneipp-Sinnesgartens ist für das Frühjahr 2021 geplant. Ortsvorsteher Steinrücken ist sicher, dass das Projekt die Attraktivität von Bruchhausen weiter steigern wird und eine sehr gute Ergänzung zu den bereits bestehen Angeboten ist. Er verspricht: „Wer den Sinnesweg geht, wird viele Eindrücke und Anregungen für sein Leben bekommen.“