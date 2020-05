Olsberg: Fahrradfahrerin muss schwer verletzt in Uniklinik

In Olsberg kam es zu einem Unfall. Eine Dame musste nach einer Kollision in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem sie vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt wurde.

Olsberg. Eine 57-jährige Frau ist mit schweren Verletzungen in eine Uniklinik geflogen worden. Sie Kollidierte in Olsberg mit einem abgestellten Fahrzeug.

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag eine 57-jährige Fahrradfahrerin in eine Unfallklinik geflogen werden. Sie war gegen eine geöffnete Autotür gefahren. Gegen 17.15 Uhr hielt ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand der Hochsauerlandstraße an.

Hierzu stellte er sein Auto halb auf dem rechten Gehweg ab. Als die 57-jährige Olsbergerin mit ihrem Pedelec linksseitig am Auto vorbeifuhr, öffnete der Fahrer seine Tür. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Nach der ersten Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.