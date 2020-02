Olsberg: Das interessierte Google-Nutzer 2019 an der Stadt

Wonach haben Nutzer der Suchmaschine Google im Jahr 2019 gesucht? Während deutschlandweit solche Suchbegriffe wie „Rebecca Reusch“ (das verschwundene Mädchen), „Notre Dame“, und „Handball-WM“ am häufigsten „gegoogelt“ wurden, stand im Zusammenhang mit Olsberg der Weihnachtsmarkt an erster Stelle.

Das US-Unternehmen Google wertet jährlich Billionen Suchanfragen aus und erstellt ein Ranking.

Wer schon 2019 wissen möchte, wann in Olsberg 2020 Schützenfest ist, oder wer ein Appartement für den Skiurlaub in Winterberg bucht, nutzt meist die Suchmaschine. Ermittelt wurden in der Statistik Themen, die bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs erlebt haben. Hier die zehn Begriffe, die in Verbindung mit der Stadt Olsberg die größten Sprünge machten:

1. Goldmarie Olsberg

Gleich zwei Eröffnungen gab es über die Sommerferien: die „Goldmarie“ zieht mit ihrem besonderen Kuchen- und Eis-Angebot im ehemaligen Café Hoppe viele Besucher an.

2. Lea Konzert Olsberg

Bei Instagram und Facebook wendete sich die Sängerin Lea an ihre Fans: „Hallo liebes #olsberg, ich habe eine schlechte Nachricht, die mich unendlich traurig macht: Leider muss ich das Konzert am 02. November aufgrund von Krankheit absagen.“ Viele Fans der Sängerin wollten näheres wissen und natürlich auch über einen Ersatztermin informiert werden.

3. Kur und Konzerthalle Olsberg

Die Konzerthalle beheimat regelmäßig musikalische und bis aus dem Ruhrgebiet im Westen und Kassel im Osten kommen die Besucher, um Hochkarätiges in Olsberg zu erleben. Die Konzerthalle am Ufer der Ruhr hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt Olsberg etabliert.

4. Schützenfest Olsberg 2019

Nach rund 100 Minuten stand um 11.35 Uhr fest, wer neben dem neuen Kaiser beim 150-jährigen Jubiläum der Schützenbruderschaft St. Michael im Mittelpunkt steht: Andre Regeler. Beim 310. Schuss gab das beim Vogelaufsetzen zwei Tage zuvor noch so stolze Wappentier mitsamt eines Flügels auf und sicherte dem 49-jährigen Personalchef der Firma Wiegelmann in Bruchhausen die Königswürde.

5. Lionsclub Olsberg Adventskalender 2019

„Gutes tun und gewinnen“ - dieses Motto ist beim Adventskalender des Lions-Clubs Olsberg Programm. Hinter den 24 Türen des Kalenders warteten Gewinne im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Zahl der Gewinner ist viel größer: Den Erlös aus der Adventskalender-Aktion stiften die Lions für die Kinder-und Jugendförderung in der Region.

6. Schettel Olsberg

Kalte Füße, Druckstellen, kein richtiger Halt im klobigen Schuh, Schmerzen - wohl jeder, der schon einmal auf Skiern gestanden hat, weiß, wie unangenehm es sein kann, wenn die Skischuhe irgendwie nicht richtig sitzen. Einer, der all` diese Probleme kennt und dafür sorgt, dass der Skischuh perfekt am Fuß des Wintersportlers sitzt, ist Janik Schettel aus Olsberg. Dabei greift der 23-Jährige „Profi-Bootfitter“ auf Erfahrungen zurück, die er bei seiner Zusammenarbeit mit Weltcup-Athleten gesammelt hat.

7. Sparkasse Hochsauerland

Führungswechsel bei der Sparkasse Hochsauerland: Nach 16 Jahren an der Spitze des Instituts trat Peter Wagner in den Ruhestand, sein Nachfolger ist Ingo Ritter. Bei der Verabschiedung in der Almer Schlossmühle würdigten unter anderem Landrat Dr. Karl Schneider als Vorsitzender des Verwaltungsrates sowie die Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe Prof. Dr. Liane Buchholz das Wirken Wagners.

8. Motorradmesse Olsberg 2019

Auch im vergangenen Jahr wurde Olsberg wieder zum „Mekka“ der Biker, als auf dem neu gestalteten Gelände der Konzerthalle das mittlerweile 13. Olsberger Motorrad-Festival stattfand. Erneut dröhnten im ganzen Sauerland die Motoren, denn immerhin kamen Besucher und Motorradfreaks im fünfstelligen Bereich aus ganz Deutschland und den Nachbarländern ins Stadtgebiet.

9. Oktoberfest Olsberg 2019

Riesen Stimmung war wieder auf einem der größten Oktoberfeste des Sauerlandes in der Olsberger Konzerthalle angesagt. Kaum hatte der erste halbe Liter bayrischen König Ludwig Weißbieres Wirkung gezeigt, standen schon die ersten der rund 1400 Besucher auf Tischen und Bänken.

10. Maiworm Olsberg

Das familiengeführte Unternehmen Maiworm realisiert seit über 60 Jahren Großküchen. Koch Martin Hengesbach hatte bei der Firma Maiworm Großküchentechnik erklärt, was es mit Superfood auf sich hat und die Gäste eingeladen ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern, das sich nahezu ohne den neuen Trend herstellen lässt.